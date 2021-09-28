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Общество

Недетский вопрос: билайн выяснил, кто в Нижнем Новгороде чаще покупает устройства для детской безопасности

21 октября 2021 17:57  [95] Общество

Фото: билайн

Родители стали чаще задумываться о важности детской безопасности - билайн отметил кратный рост востребованности детских смарт-часов в розничной сети. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Так, в этом году продажи подобных устройств в Нижнем Новгороде, согласно внутренним данным билайна (по состоянию на август), увеличились приблизительно на 14% по сравнению с показателями прошлого года. 

При этом, традиционно, наибольшим спросом детские часы продолжают пользоваться у мужчин, чем у женщин. Так, в среднем отцы приобретают смарт-часы для своих детей на 20% чаще, чем матери. 

Отмечается также, что популярность детских часов у родителей разных возрастов отличается. Например, матери в возрасте от 25 до 35 лет покупают умные часы на 7% чаще, чем отцы в этом же возрастном диапазоне. Однако, ситуация меняется у родителей старшего возраста. Так, мужчины от 35 до 45 лет на 5% чаще задумываются о безопасности детей, чем женщины в этом же возрасте. Это справедливо и для родителей в возрасте от 45 до 55 лет: мужчины этого возраста приобретают детские часы на 4% чаще, чем женщины. 

Между тем, дедушки и бабушки в равной степени заботятся о внуках: в процентном соотношении мужчины и женщины в возрасте от 55 до 65 лет и от 65 лет и старше приобретают приблизительно одинаковое количество часов.

Наиболее популярными моделями смарт-часов у клиентов билайн в Нижнем Новгороде являются: Jet Kid Scout, Aimoto Start 2, Geozon Lite, Elari KidPhone Fresh и Elari KidPhone 2. Учитывая список лидеров, можно говорить, что при покупке устройства родители чаше обращают внимание на большую емкость аккумулятора, наличие тревожной кнопки и датчика снятия с руки.

"Смарт-часы – это отличный инструмент для "спокойствия" родителей: с ними они могут быть уверены, что их ребенок вовремя ушел из школы, успел на занятия по шахматам или на тренировку по хоккею и уже давно вернулся домой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ежегодно мы фиксируем значительный рост популярности детских умных часов среди наших клиентов. В билайн мы всегда стараемся предлагать покупателям не просто широкую линейку моделей, но и выгодные акции на покупку нового девайса", - прокомментировал  директор розничного бизнеса билайн Центрального региона Ринат Маляков. 

До 31 декабря клиенты билайн могут получить детские умные часы Geozon всего за 1 рубль при оплате услуг связи в любом удобном офисе продаж или интернет-магазине оператора.

Подробнее об условиях акции и правилах участия в ней – на сайте.

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Теги:
Безопасность Билайн Дети
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