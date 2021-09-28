Александр Щелоков: "Данные переписи населения лягут в основу стратегии развития региона" Общество

Александр Щелоков Фото: сайт администрации Арзамаса

"Данные переписи населения лягут в основу стратегии развития региона", - заявил глава Арзамаса Александр Щелоков, комментируя участие во всероссийской переписи населения.

По его словам, участие в переписи населения - это обязанность граждан страны.

"Сейчас у каждого из нас есть возможность внести вклад в формирование картины современного состояния общества. Мы уже давно используем социологические инструменты, чтобы учитывать мнение граждан для определения направление бюджетных трат, понять верность или ошибочность выбранного курса развития", - сказал Александр Щелоков.

"Сегодня у нас есть выбор инструментов для участия в переписи, и я для себя выбрал электронный дистанционный формат на сайте госуслуг. Кроме того, у нас в регионе работают переписчики, их достаточное количество. Я хотел бы призвать жителей, чтобы все приняли активное участие в переписи населения. Очень важно, чтобы процент участников достиг максимального уровня. Важно, чтобы данные переписи легли в основу стратегии развития региона", - заметил он.

Напомним, перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится до 14 ноября. Поучаствовать в ней можно очно и онлайн — дойти до стационарного участка, дождаться переписчика дома или пройти перепись на портале госуслуг.

СПРАВКА:

Цель переписи – собрать наиболее полные данные об условиях проживания россиян, уровне образования, владения языками, национальности, семейном положении.

Результат переписи используется для формирования социально-экономической политики государства. Например, после Всесоюзной переписи 1926 года, началась разработка планов развития народного хозяйства, пятилеток. В наше время на основе данных переписи формируются программы социальной поддержки, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.