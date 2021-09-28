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Спорт

"Газпром трансгаз Нижний Новгород" стал официальным спонсором ФК "НН"

22 октября 2021 16:00  [64] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" стал официальным спонсором футбольного клуба "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Договор об оказании спонсорской помощи футбольному клубу заключен на один игровой сезон. 

Финансовые средства будут направлены на развитие клуба и футбольной академии. 

Также в рамках соглашения планируется проведение совместных благотворительных акций и реализацию проектов по поддержке детского спорта.

"Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни являются важнейшими составляющими социальной политики нашего предприятия. Спорт — это здоровье и достижения нации. "Газпром" поддерживает и начинания в спорте, и стремление к профессиональным спортивным успехам, и мы надеемся, что спонсорская помощь позволит футбольному клубу "Нижний Новгород" достичь высоких результатов на самых престижных турнирах", - прокомментировали в пресс-службе ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Напомним, что в конце июля у футбольного клуба "Нижний Новгород" определился главный спонсор в дебютном сезоне в Российской Премьер-лиге. Финансовую поддержку клубу окажет федеральный девелопер GloraX.

Ранее сообщалось, что ФК "Нижний Новгород" получит 53 млн рублей от букмекерской компании.

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Теги:
Спорт ФК Нижний Новгород Футбол
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