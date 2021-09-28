Правовую акцию проведут в Нижегородской области 25-29 октября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

ГБУ НО "Центр правового консультирования граждан и юридических лиц" совместно с Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области организуют правовую акцию "По праву независим".



Мероприятие организовано на базе ГБУ НО "ЦПК" в целях оказания правовой помощи жителям региона, а также повышения уровня правовой культуры населения.

По информации Центра правового консультирования граждан и юридических лиц , во время акции с 25 по 29 октября граждане и юридические лица смогут обратиться в Центр правового консультирования по многоканальному телефону: 8-(831)-422-10-55 и получить бесплатные юридические консультации.

Также можно направить обращение на электронную почту: info@pravovsem52.ru или в аккаунты социальных сетей ВКонтакте: https://vk.com/gbunocpk и Инстаграм: https://www.instagram.com/gbunocpk.

По желанию граждан звонок может быть переадресован на горячую телефонную линию Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

СПРАВКА:

Центр правового консультирования граждан и юридических лиц, располагающийся по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 40, работает с понедельника по субботу с 08:00 до 22:00, воскресенье – выходной.

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