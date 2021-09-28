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Житель Арзамаса расплатился за покупки чужой банковской картой на сумму около 18 тыс. рублей

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НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

ГУ МВД по Нижегородской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела по признакам кражи, возбужденного в отношении 20-летнего жителя города Арзамас.

В полиции полагают, что мужчина нашел на автовокзале женскую сумку с мобильным телефоном, деньгами и банковской картой, с помощью которой он оплачивал покупки в магазинах.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила около 18 тыс. рублей. Во время предварительного следствия  подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается, что по данной статье УК РФ мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Шахунье полицейские задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в квартирной краже.

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