Нижегородец поджег собственный дом после ссоры с женой Происшествия

В Бутурлинском округе мужчина поджег дом после конфликта с женой. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, причиной конфликта стал спор о продаже недвижимости. Жена настаивала на смене места жительства, однако супруг не поддержал это решение. На фоне разногласий 50-летний мужчина облил строение бензином и поджег его. Ущерб от пожара составил 1 млн рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение или уничтожение имущества". Его расследование завершены, а материалы направлены в суд для принятия решения. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

