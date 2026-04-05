Пожарная сигнализация сработала в нижегородском вузе

Днем 3 апреля в первом корпусе НГТУ имени Алексеева произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации.
Причиной стало короткое замыкание в подвальном помещении здания. При этом последующего возгорания не произошло.
Пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС.
Ранее сообщалось, что два человека погибли во время пожара в Ленинском районе.
