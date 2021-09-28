Кормовой ячмень с высоким содержанием опасного токсина обнаружили в Нижегородской области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов зерна из Нижегородской области обнаружил значительное превышение содержания опасного токсина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ходе лабораторных испытаний проб партии кормового ячменя из Нижегородской области было выявлено, что они не соответствует по показателю безопасности на содержание Т-2 токсина. В частности, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации микотоксина в 2,5 раза.

Указанная зерновая продукция признана не отвечающей требованиям Техрегламента Таможенного Союза 015/2011 "О безопасности зерна".

Данные исследования проводились в рамках частного обращения, пояснили в референтном центре. Производителя специалисты лаборатории не указывают.

После получения результатов исследований информация была внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста", а также доведена до производителя для предотвращения реализации небезопасной продукции, добавили в ведомстве.

Как пояснили с Россельхознадзоре, микотоксины — это вторичные метаболиты плесеней, обладающие токсичными свойствами. Т-2 токсин относится к первому классу опасности, он особенно опасен для организма кур, уток и свиней, а также вызывает интоксикацию у крупного рогатого скота. Т-2 токсин вызывает воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта с участками некроза. При хроническом течении у свиней и птиц наблюдаются снижение прироста живой массы, а также снижение яйценоскости и утончение скорлупы у птиц.

Ранее сообщалось, что некачественный пивоваренный ячмень выявили в Нижегородской области.