Шесть школ планируется капитально отремонтировать в Дзержинске в 2022 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шесть школ планируется капитально отремонтировать в Дзержинске в 2022 году. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту городской Думы 26 октября.

В ходе заседания заместитель главы администрации Ольга Палеева доложила депутатам о готовности учебных заведений города к осенне-зимнему периоду. По ее словам, на сегодняшний день тепло пущено во все организации.

Она также рассказала, какие ремонтные работы были проведены для подготовки школ и детских садов к учебному году.

"Есть ли анализ, сколько окон нужно заменить? Вопрос актуальный, руководители образовательных учреждений из года в год обращаются к депутатам за помощью", - уточнил председатель комитета Александр Терентьев.

Как сообщила Ольга Палеева, сейчас в администрации формируется общий перечень необходимых ремонтных работ, куда входит замена окон, кронирование и др. Кроме того, уже поданы заявки на будущий год на капитальный ремонт шести школ в рамках региональной программы, что больше числа отремонтированных образовательных учреждений в этом году.

"Учредителем большинства учебных заведений является муниципалитет, который обязан следить за качественным состоянием окон, фасада и зданий в целом. Можно только поддержать решение администрации проводить ремонт планово и финансировать его централизовано, из бюджета", - сказал Александр Терентьев.

Он предложил направить в адрес комитета более подробную информацию в отношении замены стеклоблоков, чтобы депутаты смогли использовать ее в своей работе с соцучреждениями округа. Депутаты поддержали предложение - соответствующее поручение будет направлено в администрацию.

Депутаты также приняли к сведению информацию о результатах работы детских садов в прошлом учебном году и внеурочной деятельности.

Ольга Палеева рассказала, что для детей начальной школы организовано бесплатное горячее питание, обеды и завтраки детям готовит муниципальный "Комбинат питания" и два индивидуальных предпринимателя, выигравшие конкурс. При этом меню для всех школьников города единое.

Депутаты попросили предоставить информацию о состоянии на текущий момент пищеблоков школ и детских садов: какое оборудование требует замены, где необходимо провести ремонт помещений, а также посчитать объем необходимых ассигнований на эти цели. Поручение занесено в протокол заседания комитета.

Также Александр Терентьев напомнил коллегам, что администрация по поручению комитета вскоре предоставит анализ информации по поставщикам продуктов питания, которые в ходе аукционов снизили цену на 15 и более процентов.