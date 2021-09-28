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Бизнес

"Росгосстрах" продолжит полноценное обслуживание клиентов и в нерабочие дни

27 октября 2021 18:07  [68] Бизнес

Вынужденные нерабочие дни не отразятся на качестве обслуживания клиентов "Росгосстраха" и доступности его услуг. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Старейший страховщик страны, относящийся к социально-значимым компаниям, продолжит свою деятельность по обеспечению граждан надежными инструментами страховой защиты их жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности.

Для действующих и потенциальных страхователей будут доступны как столь актуальные в период пандемии дистанционные каналы взаимодействия со страховой компанией, так и традиционные. При этом офисы продаж и пункты урегулирования убытков будут функционировать в соответствии с утвержденными графиками и с соблюдением всех предписанных правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

Перед очным посещением конкретного офиса продаж рекомендуем предварительно уточнять информацию по режиму его работы на сайте или в контакт-центре "Росгосстраха".

Подразделения, обеспечивающие исполнение обязательств компании по договорам добровольного медицинского страхования, будут работать в штатном режиме и продолжат круглосуточно организовывать медицинскую помощь застрахованными.

Квалифицированные операторы Единого контакт-центра "Росгосстраха" продолжают работу в круглосуточном режиме и будут оперативно консультировать как по вопросам приобретения страховых продуктов, так и по порядку обращения после наступления страхового случая.

Предоставить ушедшим на вынужденные каникулы россиянам грамотную консультацию по вопросам страховой защиты, подобрать нужную программу страхования и подготовить документы для последующего заключения договора помогут и страховые агенты "Росгосстраха". Еще во время первой волны пандемии страховые агенты получили опыт продаж полностью в дистанционном режиме. Компания, в свою очередь, обеспечила их широкой линейкой современных продуктов личного и имущественного страхования, страхования гражданской ответственности, предоставила инструменты, позволяющие оформлять полисы и принимать оплату за них удаленно, без очного контакта с клиентами.

Все основные розничные страховые продукты "Росгосстраха" сейчас уже можно приобрести онлайн на официальном сайте компании www.RGS.ru. Причем, ряд этих продуктов весьма актуальны в период пандемии и вызванных ею карантинных ограничений. Возможность проконсультироваться с врачом дистанционно, не посещая поликлиники и больницы, предоставляет полис "Доктор онлайн". Застраховаться на случай нежелательных последствий вакцинации от COVID-19 и других опасных инфекций позволяет продукт "Иммунитет без риска". Получить выплату при первичном диагностировании коронавируса и психологическую поддержку в трудных жизненных ситуациях поможет продукт "Финансовый иммунитет". Также онлайн можно оформить договор страхования от онкологических заболеваний "Здоровье дороже", покрытие по которому предусматривает как единовременную денежную выплату, так и организацию лечения застрахованного.

Для автомобилистов сайт "Росгосстраха" сейчас предоставляет возможность оформить не только электронный полис ОСАГО, но и заключить договор е-каско, воспользовавшись для самостоятельного предстрахового осмотра машины мобильным приложением.

Подать заявление о наступлении страхового события сегодня тоже можно дистанционно. На сайте страховщика есть формы для обращения по страховым случаям по ОСАГО и каско. В немоторных видах — таких, например, как страхование от несчастного случая, страхование имущества физлиц, страхование путешественников — можно подать пакет документов после страхового случая в электронном виде на адрес EDO@rgs.ru. Соответствующие инструкции, памятки и шаблоны заявлений как для страхователей —- физических лиц, так и для корпоративных клиентов размещены на официальном сайте компании. Зарегистрировать убыток и получить консультации по страховому событию в период каникул также можно, позвонив в Единый контакт-центр "Росгосстраха" по бесплатным номерам 0530 (для звонков с мобильных телефонов) и 8-800-200-99-77.

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Теги:
росгосстрах Страхование Страховые компании
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