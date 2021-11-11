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Общество

Еще 52 административных дела о нарушении указа губернатора рассмотрели нижегородские суды

11 ноября 2021 15:22  [159] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 52 административных дела о нарушении указа губернатора "О введении режима повышенной готовности" рассмотрели нижегородские суды 10 ноября. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности правительства Нижегородской области.

Согласно информации, из общего количества 43 дела об административных нарушениях из-за несоблюдения правил, установленных при введении режима повышенной готовности, было рассмотрено в отношении физических лиц, три - в отношении юридических лиц, одно – в отношении должностного лица, еще пять – в отношении индивидуальных предпринимателей.

В итоге административные штрафы были назначены двум организациям и четырем индивидуальным предпринимателям, 12 физическим лицам и одному должностному лицу. Предупреждения вынесены 31 физическому лицу и одному индивидуальному предпринимателю.

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области допуск людей в места массового скопления - ТРЦ, музеи, спортзалы, заведения общепита, салоны красоты и пр. осуществляется по QR-кодам или мультипассам.

СПРАВКА:

Ответственность за нарушение указа губернатора влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан - от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП – от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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