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Общество

Почти 120 незаконно возведённых построек демонтировали в Московском районе Нижнего Новгорода

19 ноября 2021 19:01  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Московском районе Нижнего Новгорода демонтированы 118 гаражей и сараев, возведённых без наличия разрешительной документации. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Кропотин.

Глава района пояснил, что постройки были ликвидированы на улицах Красных Зорь, Страж Революции, Шаляпина, Никонова и на проспекте Героев.

"По всем объектам была проведена процедура оповещения о самостоятельном или принудительном демонтаже незаконных строений. Собственникам был дан период, за который они должны были освободить от вещей и разобрать гараж или сарай, в противном случае администрация района берет на себя инициативу принудительного демонтажа", - пояснил глава Московского района Владимир Кропотин.

Кроме того, глава района дополнил, что в ближайшее время демонтажу подлежат еще 20 строений: 15 гаражей у дома №22 по ул.Баранова, три гаража и сарай на ул. Красных Зорь, д.14, по одному гаражу на ул.Страж Революции, д.30 и ул.Красных Зорь, д.14А.

"Освобожденные земельные участки очищаются от оставшегося мусора и приводятся в нормативное состояние", - отметил Владимир Кропотин.

Как ранее сообщили в городском департаменте благоустройства, в Нижнем Новгороде в 2021 году демонтировали 1 153 незаконных сарая и 461 гараж. В департаменте добавили, что по результатам проведения конкурентных процедур образовалась экономия бюджетных средств в объеме 5,2 млн рублей. Эти средства будут направлены на демонтаж дополнительно 400 сараев и 30 гаражей по заявкам администраций районов города.

"Современный муниципалитет не может терпеть на своей территории полуразрушенные самовольные постройки. Это вопрос не только эстетики, хотя внешний вид улиц и дворов тоже очень важен для комфорта горожан. В первую очередь, заброшенные сараи и гаражи небезопасны, особенно для детей и подростков, у которых любопытство часто берет верх над осторожностью", – отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

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Теги:
Городское хозяйство Московский район Снос
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