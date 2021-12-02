Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года

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Анонсы событий для СМИ на 27 декабря 2021 года
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Шелкунчик Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина

Шелкунчик Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина

Фото: из группы театра в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе и в новогодние праздники - с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

27,28,29,30 декабря - новогоднее представление "Праздник сегодня в столице новогодней" (0+);
28 декабря - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Дурочка" (16+);
29 декабря - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);
30 декабря - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);
31 декабря - спектакль по пьесе Саймона Уильямса "У каждого свои недостатки" (16+);
2,3,4,5,6,7,8 января - новогоднее представление "Праздник сегодня в столице новогодней" (0+);
4 января - спектакль по пьесе Саймона Уильямса "У каждого свои недостатки" (16+);
6 января - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+);
8 января - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+);
9 января - спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано"(12+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

28,30,31 декабря - балет Петра Чайковского по сказке Гофмана "Щелкунчик" (0+);
29 декабря - опера Петра Чайковского по повести Гоголя "Ночь перед Рождеством" - "Черевички" (6+); 
2,4,8,9 января - балет Петра Чайковского по сказке Гофмана "Щелкунчик" (0+);
5,6 января - балет Карэна Хачатуряна "Белоснежка" (0+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

28 декабря - спектакль по пьесе Дейва Фримена и Джона Чепмена "Ключ для двоих" (16+);
29 декабря - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);
30 декабря - спектакль по пьесе Эфраима Кишон "Брачный договор" (12+);
2,3,4,5 января - новогоднее представление "Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза" (0+);
2 января - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);
3 января - спектакль по пьесе Александра Островского "Волки и овцы" (12+);
4 января - спектакль по пьесе Николая Гоголя "Женитьба" (12+);
5 января - спектакль по пьесе Александра Сухово-Кобылина "Свадьба Кречинского" (12+);
6 января - спектакль по произведению Александра Пушкина "Маленькие трагедии" (12+);
7,8 января - спектакль по пьесе Рэя Нэша "Продавец дождя" (16+);
8,9 января - спектакль по пьесе Рэя Куни "№13" (16+);
9 января - спектакль по пьесе Марка Камолетти - Бестолочь ("La bonne Anna") (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

27,28,29,30 декабря, 2,3,4,5,6,7,8,9 января - новогоднее представление по пьесе Светланы Баженовой "Тот самый подарок" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

27,28,29,30,31 декабря, 2,3,4,5,6,7,8,9 января - новогоднее представление "Карнавал в волшебном лесу" (0+).

Детский театр "Вера":

27,28,30 декабря, 2,3,4,5,6,7 января - новогоднее представление по пьесе Нины Прибутковской "Новогодний сюрприз для Кощея Бессмертного" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова: 

7,8 января - праздничная концертная программа "С Новым годом!" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

27,28,29 декабря, 3,4,5,6,7 января - новогоднее представление "Ледяная королева" (0+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

8 января - танцевальная фиеста "Чиполлино" (12+);
8 января - спектакль драматического отделения по пьесе Александра Островского "Гроза" (16+);
9 января - спектакль драматического отделения по пьесе Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки" (16+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

27 декабря - концерт симфонического оркестра студентов ННГК (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

27 декабря - новогодняя программа "Сказка о потерянном празднике" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), новогодняя экскурсия по планетарию (12+);
28 декабря - программа "Космические сказки от Деда Мороза. Путешествие со светом" (6+), лекция "Звезды в Новый год" (6+), лекция "Новый год на Земле и в космосе" (6+), новогодняя экскурсия по планетарию (12+);
29 декабря - программа "Удивительное приключение Дракоши. Космикс" (6+), программа "Космический мир Снежной королевы" (6+), лекция "Звезды в Новый год" (6+), лекция "Новый год на Земле и в космосе" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Хрумка и волшебная ракета" (6+), новогодняя экскурсия по планетарию (12+), программа "Угроза из космоса. Астероидная опасность" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи (12+);
30 декабря - программа "Космические сказки от Деда Мороза. Хрумка и волшебная ракета" (6+), лекция "Звезды в Новый год" (6+), лекция "Новый год на Земле и в космосе" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Путешествие со светом" (6+), программа "Розетта" (12+), новогодняя экскурсия по планетарию (12+), программа "Путь Европы к звездам. Солнце. Звезда нашей жизни" (12+), программа "Звезды в новогоднюю ночь" (12+), программа "Созвездия" (12+);
2 января - новогодняя программа "Сказка о потерянном празднике" (6+), лекция "Звезды в Новый год" (6+), лекция "Новый год на Земле и в космосе" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Хрумка и волшебная ракета" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Путешествие со светом" (6+), новогодняя экскурсия по планетарию (12+), программа "Путь Европы к звездам. Солнце. Звезда нашей жизни" (12+), программа "Звезды в новогоднюю ночь" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Созвездия" (12+);
3 января - программа "Космический мир Снежной королевы" (6+), лекция "Звезды в Новый год" (6+), лекция "Новый год на Земле и в космосе" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Хрумка и волшебная ракета" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Путешествие со светом" (6+), новогодняя экскурсия по планетарию (12+), программа "Полет фантазии. Возвращение на Луну навсегда. Сокровища Вселенной" (12+), программа "Звезды в новогоднюю ночь" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);
4 января - программа "Удивительное приключение Дракоши. Космикс" (6+), лекция "Звезды в Новый год" (6+), лекция "Новый год на Земле и в космосе" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Хрумка и волшебная ракета" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Путешествие со светом" (6+), новогодняя экскурсия по планетарию (12+), программа "Сокровища Вселенной. На голубой планете. Планета динозавров" (6+), программа "Созвездия" (12+);
5 января - программа "Парад планет" (6+), лекция "Звезды в Новый год" (6+), лекция "Новый год на Земле и в космосе" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Хрумка и волшебная ракета" (6+), программа "Песни. Звезды. Новый год" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+);
6 января - программа "Космические сказки от Деда Мороза. Хрумка и волшебная ракета" (6+), лекция "Звезды в Новый год" (6+), лекция "Новый год на Земле и в космосе" (6+), программа "Розетта" (12+), новогодняя экскурсия по планетарию (12+), программа "Путь Европы к звездам. Солнце. Звезда нашей жизни" (12+), лекция "Звезды в рождественскую ночь" (12+), программа "Созвездия" (12+);
7 января - программа "Удивительное приключение Дракоши. Космикс" (6+), лекция "Звезды в Новый год" (6+), лекция "Новый год на Земле и в космосе" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Хрумка и волшебная ракета" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Путешествие со светом" (6+), новогодняя экскурсия по планетарию (12+), программа "Удивительное путешествие по Солнечной системе. Загадки Солнца" (12+), лекция "Звезды в рождественскую ночь" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+);
8 января - программа "Парад планет" (6+), лекция "Звезды в Новый год" (6+), лекция "Новый год на Земле и в космосе" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Хрумка и волшебная ракета" (6+), программа "Песни. Звезды. Новый год" (12+), программа "Звезды в новогоднюю ночь" (12+);
9 января - новогодняя программа "Сказка о потерянном празднике" (6+), лекция "Звезды в Новый год" (6+), лекция "Новый год на Земле и в космосе" (6+), программа "Космические сказки от Деда Мороза. Хрумка и волшебная ракета" (6+), программа "Созвездия" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): экспозиция "Русское искусство XVIII–XIX вв" (0+),  выставка работ Владимира Величко "Живописное измерение" (0+);

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (0+), экспозиция зарубежного искусства (0+), "НИЖГРАФ-2021" (0+);

НГХМ- Искусство ХХ века (НГВК, площадь Минина и Пожарского, 2/2): выставка "Два начала. Татьяна и Александр Холуевы" (0+), выставка, посвященная 100-летию Нижегородского художественного училища (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+), выставка "Нижегородские страницы. 8 историй из жизни губернского города" (6+);

НГИАМЗ - Нижегородский кремль: выставка в Зачатской башне "На лицевой стороне" (0+), экспозиция в Ивановской башне "Подвиг народного единства" (0+), экспозиция в Никольской башне "Град в усть Оки" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+), с 29 декабря - выставка "Крылатые судьбы" (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал (с 27 декабря по 2 января музей не работает, 3 января — 9 января музей работает с 12:00 до 20:00): выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства "Неназываемое" (12+), выставка "Названо Вазари. Готика" , выставка работ победителей Премии Кандинского 2007–2021 годов в номинации "Проект года" (16+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+), экспозиция старинных флотских приборов (0+).

Планируемые мероприятия:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): 28 декабря - игровое занятие "Фантастические твари Джоан Роулинг или откуда взялся гиппогриф?" (6+),
6,7 января - игровое занятие "Золушка. Сказка на рождество" (6+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: до 5 января - новогодняя экскурсия "Рождественская история" (0+),
28,29 декабря - бал-маскарад,
8 января - музыкальная программа "Святочные посиделки в Усадьбе Рукавишниковых" (0+);

НГИАМЗ - Нижегородский кремль: до 28 декабря - интерактивная программа "Новогодняя кругосветка" (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": до 8 января - экскурсия-квест "Зимние волшебники России".

Арсенал: 3,4,6 января - "Праздные дни, или несерьезная экскурсия с мастер-классом" (6+).

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Теги:
Музеи Планетарий Театры
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