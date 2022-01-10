Спектакль "Маленькие комедии" с Марией Ароновой пройдет в Нижнем Новгороде 14 февраля Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Спектакль "Маленькие комедии" с Марией Ароновой пройдет в Нижнем Новгороде 14 февраля. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, спектакль пройдет 14 февраля в 19:00 в КЗ "Юпитер".

Сюжет повествует о двух очень разных историях любви, основанных на рассказах А.П. Чехова "Медведь" и "Предложение".

Рассказ "Медведь" повествует о помещице Поповой – молодой вдове, затворнице, преданной памяти любимого мужа, которая не дождется того, кто избавит ее от вечного траура и обета верности. Она ждет, что в ее дом явится настоящий рыцарь, но является грубиян, женоненавистник, собиратель денежных долгов, дуэлянт, готовый стреляться с героиней.

В рассказе "Предложение" трепетный любовник и лирик помещик Ломов спешит объясниться в любви своей соседке по поместью Чубуковой. Отец невесты, Степан Чубуков, рад, что наконец-то найден жених для его великовозрастной дочери. Но от объяснения в любви до агрессивного крика и оскорбления возлюбленной – один шаг.

Режиссёр – Алексей Кирющенко

В ролях: Мария Аронова, Сергей Шакуров, Михаил Полицеймако