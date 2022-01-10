ХК "Торпедо" и детская спортивная школа "Мотор" заключили договор о сотрудничестве Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ХК "Торпедо" и детская спортивная школа "Мотор" заключили договор о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте клуба. Согласно информации, в рамках договора юные хоккеисты из Заволжья смогут прогрессировать и развиваться в системе хоккейного клуба "Торпедо", а школа "Мотора" получит подкрепление из числа нижегородских хоккеистов, которые в процессе своего становления нуждаются в игровой практике. Также соглашение предполагает обмен опытом между тренерами детских школ, совместные тренировочные мероприятия и мастер-классы с участием действующих игроков КХЛ. Генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов отметил, что для хоккейного клуба "Торпедо" работа школы и воспитание юных хоккеистов является одним из приоритетных направлений деятельности. Директор школы "Мотор" Сергей Самсонов рассказал, что в Заволжье очень сильная хоккейная школа, но для выпускников необходима ступень для перехода из юношеского хоккея во взрослый. Благодаря сотрудничеству с "Торпедо" дети, способные проявить себя на высшем уровне, будут востребованы. Также он добавил, что перспектива заиграть в "Торпедо" привлечет множество новых ребят в хоккей. В клубе сообщили, что ХК "Торпедо" будет продолжать работу по развитию детского-юношеского хоккея в регионе. Планируется привлекать в хоккей детей в районных центрах Нижегородской области за счет работы на базе ФОКов, увеличения количества хоккейных групп и роста числа собственных воспитанников в командах системы "Торпедо".