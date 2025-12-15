"Торпедо-Горький" уступил "Торосу" в последнем домашнем матче года Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" завершили домашнюю серию поражением. В матче регулярного чемпионата ВХЛ нижегородцы уступили "Торосу" из Нефтекамска с минимальным счётом — 0:1.

Несмотря на активную игру и 42 броска по воротам соперника, подопечные Дмитрия Космачева так и не смогли поразить цель.

Дополнительным ударом для хозяев стала травма одного из ключевых игроков. В середине третьего периода нападающий Сергей Одиноков неудачно врезался в борт после силового приёма и покинул лёд на носилках. Состояние хоккеиста пока неизвестно.

Фарм-клуб продолжает находиться вне зоны плей-офф — 17-е место и 40 очков.

Впереди у "Торпедо-Горький" выездная серия из четырёх матчей. Первым соперником нижегородцев станет "Горняк-УГМК". Встреча (6+) состоится 19 декабря в Верхней Пышме.