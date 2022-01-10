Владислав Атмахов: "Помощь жителям региона - главная задача для ЛДПР" Политика

Владислав Атмахов Фото: пресс-служба партии

Руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Владислав Атмахов провёл приём граждан онлайн. Ежедневно к Владиславу Атмахову со своими проблемами обращаются сотни нижегородцев. И каждый вопрос требует детального рассмотрения.

Жалобы были из самых разных сфер. Жители Гагинского района рассказали о том, что в одном из сёл закрывается школа, пенсионер из Кстово обратился за помощью в получении путёвки в санаторий, положенной по закону, а семейная пара из Богородска сообщили о несанкционированной свалке в лесополосе.

"Сейчас, в связи с неблагоприятными погодными условиями, поступает очень много жалоб на халатную работу коммунальщиков и сотрудников ДУКов - во многих населённых пунктах плохо убирают снег и сбивают наледь с крыш домов. Этот вопрос находится на особом контроле у представителей ЛДПР в Нижегородской области: наши депутаты, активисты, кооординаторы и сторонники выходят на улицы и помогают ликвидировать последствия непогоды. Но ответственность с компетентных организаций никто не снимал", - сказал Владислав Атмахов.

Все обращения взяты под личный контроль. В ближайшее время будут направлены депутатские запросы в компетентные органы для дальнейших разбирательств.

"Отмечу, что встречи с гражданами проводятся регулярно. Представители ЛДПР выезжают в районы Нижегородской области, также мы ведём приём в штабе на площади Минина и Пожарского. Обращайтесь к нам", - заключил региональный парламентарий.