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Общество

Школы Нижнего Новгорода пока не планируется переводить на дистант

07 февраля 2022 16:12  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Вводить дистанционное обучение во всех учреждениях образования, культуры и спорта пока не планируется. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам заседания городского оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

По словам директора городского департамента образования Владимира Радченко, с сегодняшнего дня с карантина вышли 32 школы и 16 детских садов.

Согласно данной динамике, к концу недели на дистанте останутся всего 11 школ, а все детские сады уже будут работать в штатном режиме.

В связи с этим, оперативный штаб принял решение пока не переводить школы и детские сады на дистанционное обучение. Как добавил мэр, каждое учреждение будет принимать решение о переходе на дистант в индивидуальном порядке, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации внутри конкретного коллектива.

"Конечно, нужно продолжать все мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции в учреждениях и ж`стко их контролировать. Если ситуация изменится, соберемся на следующей неделе и примем необходимые решения", - сообщил Юрий Шалабаев.

Напомним, в Нижегородской области с 6 февраля изменились правила по введению карантина по коронавирусу в школах и детских садах. Если раньше для закрытия класса или группы на карантин было достаточно одного заболевшего, то перерь их должно быть не менее 20%.

Ранее сообщалось, что нижегородские вузы вновь переходят на дистанционное обучение или работают в смешанном формате.

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Теги:
Карантин Коронавирус Школы
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