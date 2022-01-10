Школы Нижнего Новгорода пока не планируется переводить на дистант Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Вводить дистанционное обучение во всех учреждениях образования, культуры и спорта пока не планируется. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам заседания городского оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

По словам директора городского департамента образования Владимира Радченко, с сегодняшнего дня с карантина вышли 32 школы и 16 детских садов.

Согласно данной динамике, к концу недели на дистанте останутся всего 11 школ, а все детские сады уже будут работать в штатном режиме.

В связи с этим, оперативный штаб принял решение пока не переводить школы и детские сады на дистанционное обучение. Как добавил мэр, каждое учреждение будет принимать решение о переходе на дистант в индивидуальном порядке, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации внутри конкретного коллектива.

"Конечно, нужно продолжать все мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции в учреждениях и ж`стко их контролировать. Если ситуация изменится, соберемся на следующей неделе и примем необходимые решения", - сообщил Юрий Шалабаев.

Напомним, в Нижегородской области с 6 февраля изменились правила по введению карантина по коронавирусу в школах и детских садах. Если раньше для закрытия класса или группы на карантин было достаточно одного заболевшего, то перерь их должно быть не менее 20%.

Ранее сообщалось, что нижегородские вузы вновь переходят на дистанционное обучение или работают в смешанном формате.