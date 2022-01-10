Росреестр в январе поставил на кадастровый учёт 12 нижегородских новостроек Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росреестра по Нижегородской области за январь 2022 года поставило на государственный кадастровый учёт 13 многоквартирных домов, сданных в эксплуатацию. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что жилищная застройка осуществляется в рамках реализации проекта комплексного развития территорий.

Список новостроек, поставленных на учёт в январе:

- 10-этажный дом на 59 квартир по адресу: Нижний Новгород, ул.Фрунзе, д.16;

- 10-этажный дом на 81 квартиру, с подземной стоянкой, по адресу: Нижний Новгород, ул.Страж Революции, д.3В;

- 18-этажный дом на 128 квартир, с подземной стоянкой, по адресу: Нижний Новгород, ул.Арктическая, д.16, корп.1;

- двухсекционный дом переменной этажности (18 и 10) на 108 квартир и 101 машино-место по адресу: Нижний Новгород, ул.Новокузнечихинская, д.15;

- трёхсекционный дом переменной этажности (8-10-11) на 177 квартир по адресу: Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.24;

- 18-этажный дом на 183 квартиры, с подземной парковкой, по адресу: Нижний Новгород, ул.40 лет Октября, д.17А;

- 6-этажный дом на 52 квартиры по адресу: пос.Новинки, ул.2-ая Дорожная, д.20;

- 23-этажный дом на 248 квартир, с детскими и физкультурными площадками, по адресу: Кстовский район, дер.Анкудиновка, ул.Русская, д.17;

- 5-этажный дом на 52 квартиры по адресу: Кстово, Шестой микрорайон, д.36А;

- 10-этажный дом на 80 квартир, с подземной стоянкой, по адресу: Бор, ул. М.Горького, д.62/18;

- 16-этажный дом на 11 квартир по адресу: Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д.31А;

- 13-этажный дом на 132 квартиры по адресу: Дзержинск, бул. Космонавтов, д.5Е;

СПРАВКА:

Государственный кадастровый учёт – это внесение сведений в специальный кадастр недвижимости обо всём недвижимом имуществе. Осуществление кадастрового учёта необходимо для оформления права собственности на объект недвижимости

При осуществлении государственного кадастрового учёта многоквартирного дома ведётся учёт в том числе всех расположенных в нём жилых и нежилых помещений, а также расположенных в таком многоквартирном доме машино-мест.