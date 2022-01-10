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Бизнес

Турнир по художественной гимнастике "Метелица" прошел при поддержке "ЛУКОЙЛА"

14 февраля 2022 17:56  [92] Бизнес

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

В минувшие выходные в Международной Олимпийской Академии Спорта в городе Кстово прошел четырнадцатый региональный турнир по художественной гимнастике "Метелица". И уже традиционно партнером соревнований является Компания "ЛУКОЙЛ".

В турнире приняли участие около 500 спортсменок со всей Нижегородской области, а также из Мурома, Йошкар-Олы и Чебоксар. Для юных спортсменок это отличная возможность отточить свое профессиональное мастерство и подарить красивый праздник зрителям.

"Поддержка физкультуры и спорта – важнейшее направление социальной политики Компании "ЛУКОЙЛ". А турнир "Метелица" – не просто спортивные соревнования, он давно стал яркой визитной карточкой нашего города. Спасибо организаторам за настоящий праздник красоты и грации. С нетерпением ждем юбилейный пятнадцатый турнир", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

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Теги:
Гимнастика ЛУКОЙЛ Соревнования
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