Нижегородский водоканал подключил к водоснабжению и водоотведению более 340 зданий за год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал подключил к водоснабжению и водоотведению более 340 зданий за год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, за минувший год количество обращений заявителей в Центр проектно-технических согласований АО "Нижегородский водоканал" увеличилось на 12,4% по сравнению с 2020 годом и превысило 19 тысяч.

Так, были проведены полные циклы подключения от заключения договоров на подключение (с выдачей условий подключения), рассмотрения и согласования проектной документации до пуска в эксплуатацию более 340 объектов капитального строительства.

По словам директора Центра проектно-технических согласований Марии Аксеновой, большая работа была проделана в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

"Наши специалисты принимали участие в разработке, а затем обеспечивали согласование проектной документации по благоустройству территории Главного Ярмарочного Дома, территории Нижегородского Кремля, набережной Федоровского, Нижне-Волжской набережной, набережной Гребного канала, территории Александровского сада, Стрелки (Окской набережной), территории пакгаузов и пр", - сказала она.

Мария Аксёнова также добавила, что огромная работа проведена по проектной документации на благоустройство и подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения в парке "Швейцария", по учебным корпусам "Школы 800" в Верхних Печерах, Сормовском и Автозаводском районах.



Помимо этого стратегически важными для развития города задачами стали согласование проектной документации в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", разработка и согласование проектной документации по развязкам на улице Циолковского в Сормовском районе и в деревне Ольгино.

В связи с расширением зоны обслуживания на Кстовский район и присоединением Новинского сельсовета увеличилось количество обращений по этим территориям по вопросам присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения.



Несмотря на большую загруженность Центра проектно-технических согласований, обращающиеся к его специалистам абоненты отмечают, что получить услуги можно без очередей и длительного ожидания, а при возникновении дополнительных вопросов ответы на них предоставляются в кратчайшие сроки, что не приводит к увеличению сроков готовности документов. Положительные отзывы и благодарности только за минувший год оставили такие крупные организации, как Управление делами правительства Нижегородской области, АНО "Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий "Центр 800", ООО "Жилстрой-НН", а также многие другие.



"Особенно бы хотелось отметить удобство взаимодействия в связи с организацией АО "Нижегородский водоканал" системы "Единого окна": данный способ обработки документов делает систему работы понятной и прозрачной, - отметили в ООО "Строй-Риэлти и К".

"А возможность дистанционной подачи документов позволяет сотрудникам нашей организации эффективно распоряжаться своим временем и беречь здоровье в период пандемии", - добавили в компании.



В то же время в ООО "Аэроком" подчеркнули, что благодаря слаженной работе специалистов ЦПТС были подключены к системам водоснабжения и водоотведения даже раньше планируемого срока концертный и выставочный залы на Стрелке, расположенные в объекте культурного наследия регионального значения "Металлические конструкции павильонов Центрального здания Всероссийских выставок 1882 и 1896 гг."

Быстро решаются и нестандартные задачи: проект многофункционального комплекса с аквапарком на проспекте Гагарина, по словам руководителя ООО "Акватория развлечений", является уникальным и вызвал много вопросов у заказчика, однако все они решились сотрудниками водоканала более чем оперативно и грамотно.



Удобную схему работы ЦПТС оценили и другие застройщики, рассказав, что она позволяет им вовремя вводить в эксплуатацию объекты, в частности, жилые дома, новоселья в которых ждут жители города.