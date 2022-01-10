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Общество

Жительница Шахуньи стала Послом культуры Союза женщин России

10 марта 2022 13:23  [52] Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жительница Шахуньи стала Послом культуры Союза женщин России. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, руководителю Шахунского женсовета, директору центральной библиотечной системы г.о.г. Шахунья Любови Оносовой впервые в Нижегородской области вручили федеральную награду "Посол культуры Союза женщин России". Награждение прошло на встрече активистов Нижегородского совета женщин с первым замминистра культуры региона Натальей Сухановой. 

В ходе мероприятия участницы обменялись опытом, поделились ближайшими планами работы организации, а также обсудили ряд культурных инициатив, в реализацию которых могли бы включиться общественники.

СПРАВКА:

В 2021 году Союз женщин России учредил новое почётное звание "Посол культуры Союза женщин России". Это знак признания особых заслуг региональных отделений, членских организаций Союза и их партнёров по реализации проектов в сфере культуры и образования в рамках направления "Духовность. Культура. Здоровый образ жизни" основной программы деятельности Союза женщин России "Равенство. Развитие. Мир в 21 веке".

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Теги:
Награды Шахунья
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