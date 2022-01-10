Алексей Беляев: “Глава Нижнего Новгорода услышал рестораторов” Общество

“Глава Нижнего Новгорода услышал рестораторов”, - заявил "НТА-Приволжье" директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев, говоря об итогах встречи предпринимателей с главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым.

По его словам, все предложения рестораторов, озвученные на встрече, глава города воспринял позитивно.

“Обсудили меры поддержки отрасли в этот непростой период. Могу сказать, что разговор получился позитивным, нас услышали. Самое главное, что Юрий Шалабаев отменил для летних ресторанов многочисленные бумажные согласования. Предстоящим летом ожидается рост внутреннего туризма, очень много гостей приедет в Нижний Новгород, будем готовиться к этому”, - рассказал Алексей Беляев.

Он также отметил, что предыдущие два года пандемии позволили всем участникам отрасли приобрести опыт выживания в непростых условиях.

“На самом деле считаю, что любой кризис - это время возможностей для гиперроста. Сейчас ждем аналитику по кадрам. Учитывая, что закрылся “Макдоналдс”, возможно, на рынке будут вакансии. Нехватка персонала у ресторанов есть всегда. Будем смотреть ситуацию, и в соответствии с изменениями принимать оперативные решения по работе”, - резюмировал директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области.

Напомним, что предпринимателям Нижнего Новгорода не придётся заново собирать весь пакет документов на НТО и летние веранды для открытия в 2022 году.