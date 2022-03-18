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Общество

Новые возможности реабилитации пациентов после инсульта появились в нижегородской больнице им. Семашко

18 марта 2022 16:04  [59] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новые возможности реабилитации пациентов после инсульта появились в нижегородской больнице им. Семашко. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Нижегородскую областную больницу им. Семашко поступил аппарат транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Его стоимость составляет около 3 млн рублей.

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) - современная  методика, которая способствует восстановлению нервных связей в коре головного мозга. За период с ноября 2021 года по март 2022 года в клинике было проведено более 300 таких процедур для 45 пациентов.

По словам главного врача Николая Миронова, больница им. Семашко - единственное медицинское учреждение Нижегородской области, где данные процедуры доступны за счет средств ОМС.

Также ТМС применяется для реабилитации пациентов с черепно-мозговыми травмами, депрессиями, мигренями, болезнью Паркинсона и речевыми  нарушениями. Лечение является полностью безопасным, так как процедура проводится под микропроцессорным управлением.

Заведующий отделением реабилитации Дмитрий Седышев отметил, что для получения лечения на аппарате ТМС необходима консультация врача-невролога, в ходе которой он проводит первичное обследование и выясняет наличие противопоказаний.

Ранее сообщалось, что Нижегородская больница им. Семашко провела 56 операций в новом онкоотделении с начала года.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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