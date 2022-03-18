Нижегородские перевозчики обратились в Минтранс с просьбой повысить стоимость проезда в общественном транспорте Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские перевозчики обратились в Минтранс с просьбой повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минтрансе.

Согласно информации, перевозчики обращают внимание на то, что стоимость проезда в Нижнем Новгороде не изменялась с 2017 года. За это время рост цен на ГСМ составил от 30 до 60%, на электроэнергию для электротранспорта – более 20%, также отмечается рост цен на запчасти.

В связи с тем, что на эти статьи расходов, а также оплату налогов и коммунальных услуг уходит практически вся полученная выручка, у перевозчиков нет возможности поднять заработную плату водителям и кондукторам. Кроме того, из-за дефицита водителей простаивает значительное количество единиц транспорта.

Также сообщается, что Минтранс Нижегородской области проводит анализ тарифов других крупных городов, ценовой политики на рынке запасных частей с целью поиска решения для стабилизации работы общественного транспорта и возможности повышения заработной платы водителей и кондукторов муниципального общественного транспорта.

В настоящее время решения о сроках и размерах повышения стоимости проезда нет.

Ранее стоимость проезда в общественном транспорте была увеличена в Арзамасе, Ветлуге, Выксе, Дзержинске, Шахунье, Кстове, Павлове.