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Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
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Экономика

Евгений Люлин: "Мы должны создать все необходимые условия, чтобы специалисты оставались у нас в регионе"

21 апреля 2022 14:39  [34] Экономика
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал утверждение второго пакета мер поддержки экономики Нижегородской области.

По его словам, ни одна отрасль не может развиваться без высокотехнологичной IT-сферы.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил второй пакет региональных мер поддержки экономики региона. Значительная часть из них относится к IT-отрасли. Мы должны создать все необходимые условия, чтобы специалисты, которых готовят профильные вузы, оставались у нас в регионе. При системной работе нам удастся это сделать. Конечно, сейчас нужно время и ресурсы. И мы вместе с депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области готовы обсуждать этот вопрос и выделять дополнительные средства на поддержку", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
IT Евгений Люлин Законодательное собрание
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