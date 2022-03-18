Евгений Люлин: "Мы должны создать все необходимые условия, чтобы специалисты оставались у нас в регионе"

Евгений Люлин
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Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал утверждение второго пакета мер поддержки экономики Нижегородской области.
По его словам, ни одна отрасль не может развиваться без высокотехнологичной IT-сферы.
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил второй пакет региональных мер поддержки экономики региона. Значительная часть из них относится к IT-отрасли. Мы должны создать все необходимые условия, чтобы специалисты, которых готовят профильные вузы, оставались у нас в регионе. При системной работе нам удастся это сделать. Конечно, сейчас нужно время и ресурсы. И мы вместе с депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области готовы обсуждать этот вопрос и выделять дополнительные средства на поддержку", - сказал Евгений Люлин.
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