Станислав Прокопович: "Нижегородцы сами решают, какие дороги отремонтировать" Общество

Станислав Прокопович Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода в рамках заседания постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству обсудили кампанию по ремонту городских дорог в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать".

Как отметил председатель постоянной комиссии Станислав Прокопович, в рамках проекта нижегородцы могут сами решать, какие дороги необходимо отремонтировать.

"Суть проекта "Вам решать" – поддержка инициативных граждан и их массовое вовлечение в благоустройство городских пространств. Основные критерии отбора проектов – экономическая и социальная эффективность их реализации.

В этом году в рамках направления "Наши дороги" планируется отремонтировать 35 участков дорог в восьми районах города, протяженностью 14,4 км, на сумму 91,2 млн рублей. Сейчас идет подготовительная работа по разработке аукционной документации и размещению аукционов. Муниципальные контракты на выполнение работ планируется заключить в мае этого года. Предварительный срок окончания работ – июнь-сентябрь.

Эффективность от реализации проекта очень высока, потому что люди вовлечены, они сами решают, какие объекты необходимо ремонтировать, следят за ходом работ. Повышается и бережное отношение горожан к объектам ремонта.

Все, что запланировано на этот год в рамках проекта "Вам решать" по направлению "Наши дороги", будет исполнено однозначно. Планы на следующий год зависят от горожан, то есть от нас с вами", - сказал Станислав Прокопович.

Напомним, что отремонтировано будет 6 участков дорог в Автозаводском районе, в Ленинском – 2, в Сормовском – 7, в Московском – 3, в Канавинском – 6, в Нижегородском – 3, в Советском – 5 и в Приокском – 3.