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Общество

Водооткачивающая техника работает во всех районах Нижнего Новгорода

13 мая 2022 17:41  [2] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Водооткачивающая техника работает во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает администрация города.

Так, в Ленинском районе водооткачивающая техника продолжает работать на участке около Силикатного озера. Также уборка проходит в сквере им. Луначарского, сквере "Техноткань", сквере у гостиницы "Заречная", на ул. Матросской, Космонавта Комарова, Профинтерна, Академика Баха, Таганской, Дачной, Новикова-Прибоя, бул. Заречном, второстепенной дороге пр. Ленина, на детских площадках. 

В Московском районе за прошедшие сутки было откачано 1 024 куб.м воды. Также рабочие прометают тротуары и подбирают мусор, очищают опоры освещения от рекламных объявлений, приводят в нормативное состояние остановочные павильоны и прибордюрные полосы. Кроме того, возле дома № 20 по ул. Шаляпина убирают несанкционированные гаражи.

В Сормовском районе водооткачивающая техника работает на ул. Светлоярской, Федосеенко, Лунской, за предыдущие сутки было откачано порядка 900 куб.м. Сбор мусора проходит на ул. Коминтерна, Станционной, Коммунальной, Васенко, Щербакова, а также на ряде улиц балахнинской трассы - Кима, Ясной, Ужгородской, Землячки. Всего за время месячника с территории района было вывезено более 10 тысяч куб.м мусора. Рабочие чистят прибордюрные полосы на ул. Вождей Революции, Римского-Корсакова. Тротуары прометают в центре Сормова и в поселке Народный

В Приокском районе сегодня подрядные организации очищают дороги в частном секторе. Кроме того, продолжаются уборка прибордюрных полос - например, на улицах Горной, Полевой, Тропинина и на пр. Гагарина, сбор мусора с газонов в районе спуска с Мызинского моста и в микрорайоне Щербинки-2. Также по обращениям жителей были закрашены надписи на подпорной стенке на Мызе.

В Автозаводском районе откачка воды проходит на ул. Карьерной, Красных партизан, Комсомольской, Политбойцов, Мостоотряд и других. На ул.Дьяконова идет покраска ограждений безопасности. Всего уже окрашено более 700 м ограждений на ул. Янки Купалы, Лескова, Колхозной, пр.Молодежном и других. Дорожные рабочие наводят порядок на пр. Ленина, ул. Львовской, Дружаева, Героя Шнитникова и др. Всего с начала месячника по благоустройству расчищено более 300 км прибордюрных полос на центральных дорогах и внутриквартальных проездах района.

На территории Нижегородского района кронируют деревья, очищают прибордюрные полосы, собирают и вывозят мусор на улицах Усилова, Яблоневой, Ковровской, Фруктовой, Лопатина, Касьянова, Хохлова, Деловой, Лысогорской, а также Казанском шоссе и в Александровской Слободе. В порядок приводятся улицы Короленко, Суетинская, Алексеевская, Октябрьская, Добролюбова, наб. Федоровского, пл. Горького, Лядова, Свободы, пер. Урожайный и Почтовый.

В Канавинском районе откачка воды идет на улицах Генерала Зимина, Тонкинской, Московском и Комсомольском шоссе, в микрорайоне Гордеевский. Дорожные рабочие на Стрелке моют тротуары, подбирают мусор. На улице Интернациональной кронируют деревья. Кроме того, дорожные рабочие очищают территорию площади Ленина. На улице Советской чистят газоны и тротуары.

В Советской районе уборка проходит на ул. Бекетова, Ванеева, Ашхабадской, Невзоровых, Шишкова, Козицкого, Богородского и проспекте Гагарина. 

Ранее сообщалось, что кронирование деревьев и благоустройство газонов проходят в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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