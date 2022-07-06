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Общество

Олег Лавричев поддержал идею проведения в Нижнем Новгороде музыкального фестиваля памяти Бориса Мокроусова

05 июля 2022 18:54  [388] Общество

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев встретился с внуком композитора Бориса Мокроусова Максимом Мокроусовым и внучкой поэта Алексея Фатьянова Анной Китиной.

Согласно информации, участники встречи обсудили организацию в городе ежегодного фестиваля песни имени Бориса Мокроусова "На Волге широкой...".

Как рассказала Анна Китина, музыкальный фестиваль-конкурс планируется проводить в 3 этапа. В ходе первого отборочного тура все желающие смогут прислать для оценки жюри свои записи музыкальных композиций. На втором этапе предполагается проведение очного прослушивания конкурсантов, прошедших отбор, а заключительной частью фестиваля должен стать гала-концерт финалистов с церемонией награждения победителей.

"В городе Вязники Владимирской области в течение полувека ежегодно проводится Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни. Очень хочется, чтобы в Нижнем Новгороде также проходил фестиваль песни и в честь другого участника творческого дуэта – Бориса Мокроусова", – подчеркнула внучка поэта.

Фестиваль может быть приурочен ко Дню Волги, который отмечается 20 мая. Авторы инициативы надеются, что со временем мероприятие приобретет всероссийский масштаб.

"Сормовскую лирическую" знает, без преувеличения, вся страна. Со своей стороны я полностью поддерживаю идею создания такого фестиваля. Более того, сейчас мы с коллегами-депутатами как раз обсуждаем вопрос дальнейшего увековечения памяти Бориса Андреевича у нас, на его малой родине, в Нижнем Новгороде", – подвел итоги встречи Олег Лавричев.

СПРАВКА:

Советский композитор, лауреат Сталинской премии II степени, Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР Борис Мокроусов родился 27 февраля 1909 года в поселке Канавино.

Играть научился в школьной самодеятельности, освоив балалайку, мандолину, гитару и фортепиано. К вершинам песенной лирики можно отнести такие произведения, как "На крылечке", "Осенние листья", "Сормовская лирическая", "Когда весна придет, не знаю", "Хвастать, милая, не стану", "Вологда".

Последней работой Бориса Мокроусова стала музыка к фильму «Неуловимые мстители». 27 марта 1968 года композитор ушел из жизни.

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Теги:
Музыка Олег Лавричев Фестиваль
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