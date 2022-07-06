Новое оборудование на 2 млн рублей поступило в Воскресенскую ЦРБ Общество

Фото: Минздрав Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новое оборудование поступило в Воскресенскую ЦРБ в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, общая стоимость аппаратуры составила более 2 млн рублей.

Среди поступившей техники - новый универсальный прикроватный монитор пациента и современный кольпоскоп. Кроме того, в ближайшее время в ЦРБ также поступит аппарат ИВЛ.

Обновление оборудования ведётся в рамках реконструкции Воскресенской ЦРБ, начатом в 2021 году. В текущем году запланировано завершить работы во всех 8 отделениях стационара. В здании модернизируют канализацию и систему отопления, заменят электропроводку и установят систему автоматической пожарной сигнализации.

Ремонт продолжится и в поликлинике Воскресенской ЦРБ: там также проведут систему пожарной сигнализации, заменят электропроводку и канализационную систему. На эти цели в 2022 году будет направлено около 60 млн рублей, в том числе 56,4 млн рублей из федерального бюджета. В поликлинике уже полностью отремонтировали систему отопления, фасад, крыльцо, заменили лифт и провели кровельные работы.

"Воскресенская ЦРБ имеет многолетнюю историю. Развитие медицинской службы этого района началось еще в XIX веке. Но даже современные постройки теперь требуют вложений. Стараемся постепенно обновлять весь больничный фонд", - рассказал замгубернатора, министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее в больницу уже поступили дефибриллятор, электрокардиограф, портативный переносной аппарат УЗИ, тонометр, портативный УЗИ-аппарат для детского отделения и долгожданный современный цифровой рентген-аппарат.