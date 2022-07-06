Цифровая модернизация Нижегородской ГЭС завершится до августа 2022 года

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Специалисты компании "Профотек" приступили к модернизации цифрового полигона "РусГидро" на Нижегородской ГЭС. Об этом сообщили в Группе "Роснано".
Согласно информации, это будет первый в России инновационный программно-технический комплекс на базе технологии "цифровой подстанции", использующий оптические трансформаторы.
Измерительные цифровые трансформаторы тока были установлены на одном из гидроагрегаторов Нижегородской ГЭС в 2017 году. Основываясь на данном опыте был намечен путь дальнейшего совершенствования оборудования.
Как рассказали в "Роснано", после модернизации компонентов и ПО обновлённые трансформаторы смогут обеспечить более быструю работу систем релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также позволят получать максимально точные данные для устройств автоматизации, контроля и коммерческого учёта энергообъектов.
Окончание модернизации запланировано на август 2022 года.
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