Снос самовольно установленных гаражей начался на Автозаводе Общество

Снос самовольно установленных гаражей начался в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации района пояснили, что 15 гаражей демонтируют на улице Прыгунова и на проспекте Бусыгина.

Изначально на гаражах, которые были возведены самовольно, были расклеены объявления о начале процедуры демонтажа. После демонтажа их отвозят на склад на хранение, а территория благоустраивается.

Из бюджета города выделено более 350 тысяч рублей на демонтаж самовольно установленных гаражей.

По вопросам демонтажа гаражей можно обращаться в районное управление благоустройства по тел.: 293-34-72.

Напомним, что в Нижнем Новгороде по поручению главы город Юрия Шалабаева с улиц эвакуируют брошенные автомобили без номерных знаков, а также началась кампания п сбору и утилизации старых автомобильных покрышек. В Нижнем Новгороде на сегодняшний день собрали уже 150 тонн отработанных автомобильных шин.