Банк "Открытие" и Минздрав России договорились о сотрудничестве Бизнес

Банк "Открытие" и Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и президент — председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Как сообщает пресс-служба банка, соглашение предусматривает создание условий для долгосрочного сотрудничества и взаимодействия в сфере здравоохранения.

Достигнуты договорённости по расширению возможностей банковского обслуживания для работников Минздрава и подведомственных организаций, участия в льготных государственных программах ипотечного кредитования и зарплатном проекте, позволяющих получить доступ ко всей линейке продуктов банка на уникальных условиях.

Стороны выразили заинтересованность в проведении совместных обучающих семинаров и круглых столов в рамках согласованных программ. Документ предусматривает возможность участия банка «Открытие» в социальных, культурных мероприятиях и проектах, организованных Минздравом России.

СПРАВКА:

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").