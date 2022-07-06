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Бизнес

ВТБ в Нижегородской области в июне увеличил продажи автокредитов на 65%

06 июля 2022 17:18  [204] Бизнес

На фоне существенного снижения ставок рынок автокредитования продолжает восстанавливаться. По данным ВТБ, в июне продажи российских банков в этом сегменте составили более 52 млрд рублей, что на 45% превысило результат за предыдущий месяц. По прогнозам ВТБ, в третьем квартале тенденция по росту спроса продолжится, в том числе благодаря планируемому запуску госпрограммы.

В июне этого года клиенты ВТБ в Нижегородской области оформили 130 автокредитов на сумму 153,6 млн рублей, что на 65% выше аналогичного показателя мая. Всего за первый месяц лета российские заёмщики заключили в ВТБ около 5,2 тысяч сделок на приобретение транспортных средств. Объем выдач составил более 6,2 млрд рублей и на 60% превысил результат по итогам мая. Размер среднего чека практически не изменился и составил 1,2 млн рублей.

Лидерами по объему выданных автокредитов оказались Московский регион (1,2 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (615 млн рублей). В топ-5 также вошли Республика Татарстан (351 млн), Краснодарский край (около 300 млн) и Челябинская область (240 млн).

Наибольшей популярностью у российских автолюбителей пользовались машины марок LADA (14,5% от всех продаж в июне), KIA (14%) и HYUNDAI (12%).

"Рынок автокредитования в первом полугодии оказался под серьезным давлением из-за ухода крупнейших брендов. На этом фоне тренд спроса на транспортные средства с пробегом усилился – с начала года их доля выросла в три раза. Сегодня они занимают уже 66% в общем объеме продаж ВТБ. Сейчас ставка по автокредитам приближается к уровню начала года, и мы видим первый эффект – в июне наши продажи превысили 6,2 млрд рублей, что примерно сопоставимо с результатом за аналогичный период прошлого года. Но для полноценного развития рынку требуется наладить новые логистические цепочки поставок, активно поддержать отечественных производителей и запустить новую госпрограмму. Главным стимулом для автолюбителей будет снижение финансовой нагрузки, а также дополнительные скидки на машину", – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. В банке действуют как заголовые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины. В рамках залогового кредитования ВТБ минимальная ставка составляет 3% годовых. Она доступна при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита. Кредиты на новые автомобили доступны в размере до 7 млн рублей на срок до семи лет. При покупке машины с пробегом возможно получить до 5 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства.

В рамках беззалогового кредитования средства доступны клиентам от 6,9% годовых. Воспользоваться минимальной ставкой заемщики могут при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты "Автолюбитель". Ценовые параметры действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом, в том числе у физического лица. Средства предлагаются в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует.

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Теги:
Автомобили ВТБ Кредит
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