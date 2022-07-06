Председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева встретилась с представителями общественной организации "Ветераны боевых действий" Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева встретилась с представителями общественной организации "Ветераны боевых действий". Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Согласно информации, на совместной встрече представители общественной организации "Ветераны боевых действий" Александр Киселев, Александр Вальков и председатель городской Думы Виктория Николаева говорили о патриотическом воспитании молодежи в Дзержинске и предложениях общественников по работе в этом направлении.

Александр Киселев только что вернулся из Донбасса, куда сопровождал очередной гуманитарный эшелон, собранный неравнодушными дзержинцами. "Побывав там, еще более отчетливо понимаешь, насколько важно воспитание молодого поколения, знание истории как России, так и мира", - сказал он.

По мнению общественников, в настоящее время в образовании нужно сделать дополнительный акцент на преподавание истории, а с другой стороны - сохранять память о воинах, отдавших свою жизнь за Родину, чтить подвиг народа, победившего в Великой Отечественной войне, помнить о земляках, чей путь был посвящен служению Отчизне. И на этих ярких примерах рассказывать молодежи о любви к своей стране.

Ветераны предложили обсудить возможность запечатления лиц дзержинцев - Героев России - Андрея Рожкова, Романа Игошина, Ильи Касьянова - на зданиях в городе в виде рисунков, а также внести изображения двоих дзержинцев, погибших в ходе специальной операции на Донбассе, в Аллею Славы на бульваре Мира. В беседе общественники вернулись к теме создания в Дзержинске Парка Победы. С их точки зрения, на такой площадке мог бы разместиться музей военной техники на открытом воздухе. Кроме того, Парк может стать местом проведения самых различных городских событий патриотической направленности.

Ветераны рассказали Виктории Геннадьевне о работе музея боевой славы, где регулярно проводятся экскурсии для школьников по темам Великой Отечественной войны, военных действий в Афганистане и Чечне, что вносит лепту в общее дело патриотического воспитания дзержинской молодежи.

"Мои сегодняшние собеседники - большие молодцы. Без громких слов они делают все, что в их силах, чтобы мы и наши дети гордились своей страной. Это хорошее и правильное дело" - поделилась Виктория Николаева своими впечатлениями по итогам встречи.