Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Суд закрыл теплицы на Бору на 45 суток
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Продлена работа Нижегородского кремля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 7 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
07 июля 2022 14:33  [68] ВТБ увеличил долю дистанционных продаж кредитов до 50%
07 июля 2022 14:00  [86] Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России
07 июля 2022 12:58  [114] Банк "Открытие": Музейный комплекс "Пушкинские горы" обрели "голос" и интернет
07 июля 2022 12:31  [119] "ТНС энерго НН" рекомендует бизнес-клиентам перейти на электронный формат обмена документами
07 июля 2022 11:34  [119] ОМК автоматизировала процесс взвешивания автотранспорта на заводе в Выксе
06 июля 2022 18:23  [335] Представителей нижегородских компаний приглашают к участию в бизнес-миссии в Армении
06 июля 2022 17:18  [294] ВТБ в Нижегородской области в июне увеличил продажи автокредитов на 65%
06 июля 2022 15:57  [233] Технический директор Дзержинских тепловых сетей "Т Плюс" Алексей Семянов стал победителем конкурса "Лучший руководитель года"
06 июля 2022 15:36  [193] Банк "Открытие" и Минздрав России договорились о сотрудничестве
06 июля 2022 14:44  [230] "Открытие Авто": в мае на покупку новых автомобилей россияне потратили на треть меньше, чем в апреле - 51,5 млрд рублей
Бизнес

"ТНС энерго НН" рекомендует бизнес-клиентам перейти на электронный формат обмена документами

07 июля 2022 12:31  [119] Бизнес

"ТНС энерго НН" рекомендует бизнес-клиентам перейти на электронный формат обмена документами, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что в современных реалиях одним из важнейших элементов цифровой экономики бизнеса стал электронный документооборот (ЭДО). Цифровой формат обмена документами помогает упростить бизнес-процессы, сделать их более защищенными, удобными и прозрачными, а также значительно снизить затраты на делопроизводство.

Гарантирующий поставщик рекомендует бизнес-клиентам перейти на электронный формат обмена документами. ЭДО имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- Оперативность. Документы будут гарантированно доставлены адресату через секунду после отправки;
- Удобство. Быстрый доступ к документации и простое управление движением документов. Отправлять и получать документы можно прямо из учетной системы, например, 1С;
- Экономия. Снижение расходов на делопроизводство и ведение бумажного документооборота – доставку, бумагу, печать и хранение документов;
- Безопасность. ЭДО исключает возможность несанкционированного доступа к документам благодаря шифрованию;
- Юридическая сила. По закону электронные документы являются полноценным аналогом бумажных – их примут в налоговой, суде и в иных государственных органах;

На сегодняшний день "ТНС энерго НН" работает с сетью деловых коммуникаций и обмена электронными документами «СБИС» и системой «Диадок».

Подпишитесь на официальный телеграм-канал, "ТНС энерго НН", чтобы всегда быть в курсе новостей компании.

СПРАВКА:
ПАО "ТНС энерго НН" — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 38,3 тыс. юридических лиц и более 1,27 млн. лицевых счетов физических лиц. Доля рынка сбыта электроэнергии в регионе составляет 52,8% По итогам 2021 года компанией было реализовано 10,9 млрд. кВт*ч. электрической энергии.
ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2021 года составил 67,08 млрд кВт*ч.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Технологии ТНС Энерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации
06 июля 2022 16:56Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph