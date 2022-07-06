"ТНС энерго НН" рекомендует бизнес-клиентам перейти на электронный формат обмена документами Бизнес

"ТНС энерго НН" рекомендует бизнес-клиентам перейти на электронный формат обмена документами, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что в современных реалиях одним из важнейших элементов цифровой экономики бизнеса стал электронный документооборот (ЭДО). Цифровой формат обмена документами помогает упростить бизнес-процессы, сделать их более защищенными, удобными и прозрачными, а также значительно снизить затраты на делопроизводство.

Гарантирующий поставщик рекомендует бизнес-клиентам перейти на электронный формат обмена документами. ЭДО имеет ряд неоспоримых преимуществ:

- Оперативность. Документы будут гарантированно доставлены адресату через секунду после отправки;

- Удобство. Быстрый доступ к документации и простое управление движением документов. Отправлять и получать документы можно прямо из учетной системы, например, 1С;

- Экономия. Снижение расходов на делопроизводство и ведение бумажного документооборота – доставку, бумагу, печать и хранение документов;

- Безопасность. ЭДО исключает возможность несанкционированного доступа к документам благодаря шифрованию;

- Юридическая сила. По закону электронные документы являются полноценным аналогом бумажных – их примут в налоговой, суде и в иных государственных органах;

На сегодняшний день "ТНС энерго НН" работает с сетью деловых коммуникаций и обмена электронными документами «СБИС» и системой «Диадок».

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СПРАВКА:

ПАО "ТНС энерго НН" — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 38,3 тыс. юридических лиц и более 1,27 млн. лицевых счетов физических лиц. Доля рынка сбыта электроэнергии в регионе составляет 52,8% По итогам 2021 года компанией было реализовано 10,9 млрд. кВт*ч. электрической энергии.

ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2021 года составил 67,08 млрд кВт*ч.