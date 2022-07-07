"Единая Россия" выполнила половину показателей народной программы на 2022 год Общество

Итоги реализации народной программы "Единой России" за первое полугодие 2022 года представили на заседании Программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева. О работе в сфере социальной политики, поддержки экономики, образования и здравоохранения рассказал секретарь Генсовета Андрей Турчак и координаторы направлений народной программы, сообщает пресс-служба НРО партии.

Как отметил Дмитрий Медведев, работа над реализацией народной программы идет хорошими темпами, но ее надо сделать ещё более активной и учесть не только предварительные планы, но и все запросы граждан в текущих условиях, подчеркнул Дмитрий Медеведев.

"Несмотря на то, что мы находимся в весьма сложном периоде развития страны, несмотря на спецоперацию, с партии никто не снимал повседневных задач. Люди живут здесь и сейчас, а не будущими нашими идеями или теми высокими целями, которыми государство руководствуется при принятии важных решений", - сказал он.

По словам председателя партии, речь идет о социально значимых инициативах "Единой России".

"Один из примеров – капремонт школ. Сейчас каникулы наступили, эта работа идет полным ходом. Под эгидой партии созданы общественные советы, в которых участвуют педагоги, родители, местные власти, члены нашей партии. Во исполнение народной программы обеспечено бюджетное финансирование ремонта и строительства новых школ – на эти цели выделено около 300 млрд рублей. Также значительное внимание уделяется программам благоустройства городской среды, созданию комфортных условий для отдыха граждан, строительству новых стадионов, спортивных площадок, ремонту домов культуры, музеев, модернизации поликлиник, почтовых отделений. Это то, что видно каждому человеку", - пояснил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул - за выполнение народной программы каждый представитель "Единой России" несет персональную ответственность.

В свою очередь Андрей Турчак сообщил, что в рамках народной программы "Единой России" уже построено и модернизировано более 1100 социальных объектов: школы, детские сады, медучреждения, спорткомплексы, почтовые отделения.

"Реконструировано 425 культурно-досуговых центров на селе, по программе социальной газификации подключено 72 тысячи домов и 160 тысяч земельных участков. Наша задача — сделать так, чтобы за каждым объектом народной программы был закреплен ответственный депутат или сенатор", - подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме того, отметил секретарь Генсовета, в ходе реализации народной программы принято 166 нормативно-правовых актов. В их числе - 11 Указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства.

"В числе значимых примеров - отмена обязательного техосмотра автомобилей, продление моратория на плановые проверки предпринимателей, продление дачной амнистии до 2031 года, увеличение с 5 до 7 лет возраста детей, которые могут ездить в электричках бесплатно, законодательный запрет на списание социальных выплат и пособий за долги по исполнительным производствам. Буквально на днях нам удалось добиться принятия важнейшего закона о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами. По нему шла напряженная работа с Минздравом", - рассказал он.

В сфере здравоохранения в целом реализована уже половина положений народной программы "Единой России". Активно идет модернизация первичного звена, ремонтируются и строятся новые объекты, оснащаются оборудованием лечебно-профилактические учреждения, обновляется парк "скорой помощи", передвижных комплексов, рассказал координатор направления "Здоровье человека", председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Мы приняли законопроект, который расширяет возможности использования плазмы крови для производства лекарственных препаратов. Развития с учетом фактов деятельности американских биолабораторий на Украине требует проект "Санитарный щит". Одно из самых важных направлений, безусловно, - это то, что не вошло в народную программу: помощь народным республикам. Наши медики-добровольцы работают на Донбассе и на освобождённых территориях. Даже где "жарче" всего - Красный Лиман, Светлодар. По сути, сидят в подвалах и оперируют, делают перевязки под непрекращающимися обстрелами. Хотел бы отметить, что буквально сразу после нашего совещания выезжаем под Харьков в Купянск. Везём туда телемедицинское оборудование", - сообщил Дмитрий Хубезов.

Одно из ключевых направлений народной программы партии – социальная поддержка граждан. "Единая Россия" обеспечила поддержку занятости, рост прожиточного минимума и социальных пособий.

По инициативе партии законодательно обеспечена индексация МРОТ - он установлен на уровне не ниже прожиточного минимума. По поручению Президента это право уже реализовано, оба показателя проиндексированы на 10%, что также привело к увеличению пособий, которые получают 15 миллионов человек.

Помимо этого, сделан шаг к повышению мобильности трудовых ресурсов - принят закон о содействии при переселении на работу в другую местность. Такой поддержкой смогут пользоваться не только граждане, признанные безработными, но и те, кто имеет работу.

"Работодатели будут получать субсидии на организацию таких рабочих мест. Отдельная тема – трудоустройство молодёжи. По инициативе партии Правительство приняло программу до 2030 года, предполагается, что 200 тысяч человек ей воспользуются. Продолжается программа "Земский доктор", "Земский учитель". Стартовала программа "Земский фельдшер", партия приступила к разработке программы "Земский работник культуры". Центры занятости мониторят не только факт безработицы, но и прогнозы занятости и оказывают помощь лицам на грани увольнения. Эти временные меры можно было бы закрепить как постоянно действующие", - заявил координатор направления "Хорошая работа – достаток в доме", заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

Работу по повышению доходов граждан партия ведет с Министерством труда и соцразвития. Как отметил министр Антон Котяков, в ведомстве четко понимают, что народная программа - результат ежедневных контактов "Единой России" с гражданами.

Он отметил, что отдельное внимание в народной программе уделено поддержке семей с детьми – в этой части выстраивается целостная система. На сегодняшний день уже действуют выплаты для нуждающихся беременных женщин, на детей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет. С 1 апреля введена новая мера поддержки для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. В целом меры поддержки охватывают почти 10 миллионов детей. При этом все новые выплаты - адресные, предоставляются по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению и без сбора справок.

Принята долгосрочная программа содействия молодёжной занятости до 2030 года. Она предусматривает субсидирование найма молодых соискателей. Стартовал проект «Страна Мастеров», по которой почти 30 тысяч молодых людей смогут получить помощь профессиональных наставников в открытии и развитии своего дела.

"Единая Россия" уже подготовила шесть глав нового закона о занятости. Новая редакция расширит гарантии для безработных граждан и введет ряд гарантий для тех, кто находится под угрозой увольнения или испытывает проблемы с трудоустройством.

Еще один блок задач партии связан с регулированием рынка труда и модернизацией служб занятости.

"Сегодня основные услуги центров занятости переведены в электронный вид. До конца года все услуги в них во всех регионах страны будут доступны через портал "Работа в России". На текущих условиях центры занятости переведены в проактивный режим работы. То есть мы работаем не только с теми гражданами, которые приобрели официальный статус безработного, но и с теми, кто находится под риском увольнения или испытывает сложности на действующем предприятии", - сообщил Антон Котяков.

Полностью выполнены многие положения народной программы в сфере образования. Реализуется программа капремонта школ - 1661 из 80 регионов уже включены в программу. Из них 1316 должны быть сданы в этом году.

Принят закон о разбюрократизации образования, уточнены нормы по обеспечению двухразовым питанием детей с ОВЗ, введено преимущественное право для льготников при поступлении в колледжи и техникумы. Партия также начала практику возрождения учебных комбинатов, которые станут первым местом работы для учащихся. В 2022 году был обеспечен беспрецедентный рост бюджетных мест в вузах - 70% из них отдали в регионы.

В части развития российской промышленности, поддержки малого и среднего бизнеса, которые зафиксированы в народной программе «Единой России», уже выполнено 60% положений. В том числе, принят блок законов о налоговых льготах для ИТ-компаний, отсрочке по кредитам по разным направлениям, продлению лицензий и разрешений, отменено большинство проверок бизнеса. Помимо этого, партия работает над законопроектом по защите от финансовых пирамид и не допустит снижения инвестиционных статей бюджета на капитальные вложения, стройку, инфраструктуру.

При подготовке бюджета будет проработан и вопрос о выделении средств на продолжение модернизации отделений «Почты России». Также «Единая Россия» подготовила инициативу о закреплении за «Почтой России» исключительного права по доставке пенсий.

Идет работа над устранением цифрового неравенства, реализованы инициативы по защите персональных данных, противодействию киберпреступлениям и трансграничной передаче данных. Продолжает развиваться возможность предоставления госуслуг с использованием не только официальных сайтов, но и мобильных приложений, социальных сетей. Принят закон «Единой России» об обязанности органов власти создавать и вести страницы в соцсетях, чтобы у людей была возможность общаться с представителями власти и получать обратную связь.

Программа не является догматическим документом, она должна меняться, подчеркнул Дмитрий Медведев, подводя итоги заседания комиссии. Он поручил подготовить предложения по изменению тех или иных положений программы в соответствии с текущим моментом.

Отдельно Председатель партии подчеркнул, что серьезного внимания в народной программе требует организация помощи Донбассу и всем освобожденным территориям.

«Это отдельное и очень важное направление. И в народной программе оно тоже должно быть учтено в полной мере. Кардинальные геополитические изменения нужно учесть», - заключил председатель партии.

Напомним, в формировании народной программы «Единой России» на выборах в Госдуму приняли участие более 2,5 млн человек. Документ включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).

Как отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Алексей Антонов, народная программа – это принятый план действий партии, основанный на конкретных запросах людей. При формировании народной программы нижегородцы направили свыше 215 тысяч предложений.

"Народная программа – это живой план действий, на который мы опираемся в нашей ежедневной работе. Серьезное внимание нижегородцы просили уделить строительству и ремонту дорог. В этом году за счет всех ресурсов в регионе будет отремонтировано более 1000 километров. А в июне была открыта крупнейшая развязка на улице Циолковского, которую так давно ждали жители Нижнего Новгорода и ближайших районов области. Активно идут сейчас и работы по благоустройству, за каждым из объектов у нас закреплены депутаты. Уже сданы первые территории, всего будет сделано порядка 100 общественных пространств и более 300 дворовых территорий. В начале лета удалось завершить работы на двух ФОКОТах – в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Продолжаем работу по ремонту сельских Домов культуры и оснащению их новым оборудованием, и эта работа очень востребована. Сегодня все положения народной программы находятся у нас в работе, есть видимые результаты. Темп задан, и движение в этом направлении будет продолжено", - сказал Алексей Антонов.