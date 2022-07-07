ВТБ профинансирует строительство новой канатной дороги на Домбае Бизнес

ВТБ открыл кредитную линию на 1,1 млрд рублей сроком до семи лет компании "Канатные дороги Домбая", сообщает пресс-служба банка.

Средства будут направлены на строительство на курорте новой канатной дороги пропускной способностью 2,4 тыс. человек в час. Она будет доступна отдыхающим к началу горнолыжного сезона будущего года.



В сообщении говорится, что новая канатная дорога будет доставлять туристов к трассам на высоту 2270 метров над уровнем моря за семь минут. В ее составе − 46 кабин с отделениями для горнолыжного снаряжения. Каждая рассчитана на восемь человек. Это позволит перевозить до 2,4 тыс. человек в час.



Проект полностью соответствует международным стандартам и требованиям безопасности пассажирских канатных дорог. Запустить его в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года. На площадке будет создано более 140 рабочих мест.



"Для ВТБ стратегически важно поддерживать инвестпроекты в области туризма. Они способствуют росту популярности российских курортов, развитию как самой индустрии, так и экономики регионов в целом. Инфраструктура многих востребованных туристических направлений страны сегодня нуждается в модернизации и увеличении мощностей. Уверен, что этот проект на Домбае при поддержке банка придаст новый импульс развитию курорта", − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.



СПРАВКА:

ООО "Канатные дороги Домбая" оказывают услуги по перевозке пассажиров подвесными канатными дорогами и подъемниками на Домбае.