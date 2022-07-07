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Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода осмотрели общественные пространства в трех районах города

08 июля 2022 13:29  [162] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода в рамках выездного заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству провели осмотр содержания зелёных насаждений в Нижегородском, Советском и Приокском районах.

Так, первым местом для осмотра стал Александровский сад, где депутаты обратили внимание на состояние газонов.

Как рассказал глава Нижегородского района Илья Лагутин, данный вид работ не был принят у подрядчика, а новые газоны будут разбиты при наступлении подходящих погодных условий.

Директор департамента по благоустройству городской администрации Антон Максимов отметил , что газоны поливаются каждый день вручную. Автоматические поливные системы в Александровском саду решено не устанавливать, так как концепция благоустройства предусматривает минимальное вмешательство в пространство.

Также Антон Максимов добавил, что всего в Александровском саду не прижилось не более 15 деревьев.

Осматривая сквер за домом №30 по улице Большой Покровской, председатель постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству Карим Ибрагимов отметил хорошее состояние общественного пространства.

Сквер был благоустроен за 3 млн рублей по программе инициативного бюджетирования "Вам решать". Также в ближайшее время будет благоустроен подход к пространству. Подрядчик скоро приступит к работам.

Илья Лагутин также рассказал депутатам о капсуле времени, заложенной в сквере. Она будет вскрыта в 2050 году.

Также депутаты осмотрели площадь Горького, сквер на проспекте Гагарина в Советском районе, сквер у НИИС им. Седакова и благоустроенный лесной массив от дома №6 по улице Победы.

Отдельно председатель городской Думы Олег Лавричев отметил благоустройство сквера на улице Большой Покровской.

"Здесь была неприглядная, неблагоустроенная территория, но теперь по инициативе жителей и депутата Жанны Скворцовой были высажены газоны и зелёные насаждения, которые выглядят чрезвычайно выигрышно, видно, что за ними ухаживают", - отметил Олег Лавричев.

Подводя итоги выездного заседания, Карим Ибрагимов рассказал об основных замечаниях, высказанных в ходе осмотра.

"Достаточно много вещей, связанных с гарантийным ремонтом. Особенно это касается площадок в Нижегородском районе. Нас устраивает тот момент, что основная масса территорий убирается ежедневно. И это видно - убранные урны, чистые тротуары. Отдельное замечание в нынешнюю жару - полив. Мы видим, что все сохнет. В последующем надо стараться планировать стационарные системы полива на вновь благоустраиваемых территориях, потому что людям поливать и содержать такие обширные территории в такую жару достаточно сложно. Понятно, что это дополнительные деньги, но надо изыскивать на них средства и надо их закладывать", - сказал Карим Ибрагимов.

В свою очередь депутат Татьяна Скоробогатова подчеркнула важность подобных мероприятий.

"Считаю, что такие выезды необходимо делать регулярно, чтобы мы могли вместе обсудить, где нужна депутатская помощь, чем мы можем помочь, чтобы при последующем благоустройстве общественных пространств мы могли учесть ошибки, замечания, которые уже существуют сейчас", - рассказала Татьяна Скоробогатова.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.

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Теги:
Благоустройство Гордума
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