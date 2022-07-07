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Робот-буфетчица Дуняша начала работать в кибер-кафе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "Нижний 800".
Ранее во время ПМЭФ-2022 Дуняша пообещала губернатору Нижегородской области Глебу Никитину приехать в Нижний Новгород и начать работать у Колеса обозрения на площади Сенной.
8 июля кибер-кафе официально открылось. В меню доступны различные виды кофе, три вида мороженого и лимонады. Кроме того, Дуняша во время ожидания заказа может рассказать сказку, спеть песню или сделать фото на память.
Роботизированный комплекс создан Пермской компанией " Промобот" совместно с "Робин Гуд Роботикс". Прототипом для Дуняши стала Диана Габдуллина "Миссис Пермь - 2014", которая также посетила открытие кибер-кафе в Нижнем Новгороде.
Для нижегородцев и гостей города кафе с воскресенье по четверг будет работать с 10:00 до 22:00, а в пятницу и субботу с 10:00 до 22:00.
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