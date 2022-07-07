Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Суд закрыл теплицы на Бору на 45 суток
Продлена работа Нижегородского кремля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 8 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2022 16:13  [55] Строительство метро в Нижнем Новгороде будет дополнительно профинансировано на 1,3 млрд рублей из федерального бюджета
08 июля 2022 16:10  [56] Глеб Никитин вручил награды нижегородским парам, прожившим в браке более 25 лет
08 июля 2022 16:03  [66] Движение транспорта перекроют в ночь на 10 июля на Рождественской
08 июля 2022 15:39  [84] Россияне оценили свои шансы стать миллионерами
08 июля 2022 15:33  [125] ГЖИ Нижегородской области аннулировала лицензии двух домоуправляющих компаний
08 июля 2022 15:00  [141] Фотовыставка "Уходи за меня" о переживших домашнее насилие женщинах открылась в Нижнем Новгороде
08 июля 2022 14:43  [187] Робот-буфетчица Дуняша начала работать в кибер-кафе в Нижнем Новгороде
08 июля 2022 14:35  [153] Более 300 пар нижегородцев заключили брак в День семьи, любви и верности
08 июля 2022 14:03  [211] Строительство нового ЖК на улице Циолковского в Нижнем Новгороде потребует сноса 18 домов
08 июля 2022 13:37  [118] Фестиваль "Том Сойер Фест" стартовал в Арзамасе
Общество

Россияне оценили свои шансы стать миллионерами

08 июля 2022 15:39  [84] Общество

83% россиян хотели бы стать миллионерами, причем каждый пятый считает, что миллионов у него должно быть не меньше 30. Ради этой мечты люди готовы работать круглыми сутками, копить деньги и т.д. Таковы результаты общероссийского опроса, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие".

Респондентам предлагалось рассказать, с какой суммы для них начинается понятие «миллионер». Оказалось, что лишь немногие (16%) считают миллионерами обладателей 1 млн рублей, в то время как остальные респонденты назвали более высокий «порог вхождения в богатство» (20% — от 30 млн руб., 15% — от $1 млн, 15% — 5-10 млн руб., 14% — 10-20 млн руб.,11% — 2-5 млн руб., 9% — 20-30 млн руб.).

8% опрошенных уже считают себя миллионерами. А из числа оставшихся респондентов лишь 9% не хотели бы ими стать — в основном из-за того, что "для этого нужны большие связи, которых у меня нет" (так считают 39% россиян, не желающих наживать миллионы), а также из-за нежелания ставить работу в приоритет и нарушить баланс между работой и личной жизнью (29%), из-за отсутствия веры в себя (18%), нежелания работать на износ (12%) и лени (8%).

Подавляющее большинство желающих стать миллионерами уже сейчас пытаются достичь своей цели (82%). Для этого они стали проводить меньше времени с близкими и больше работать (28%), откладывать деньги (27%), трудиться "24/7" (20%), повышать квалификацию в надежде найти высокооплачиваемую работу (19%), совмещать несколько работ (10%). Еще 6% идут более легким путем и пытаются найти клад.

Свыше четверти опрошенных (28%), учитывая свой текущий уровень дохода, рассчитывают стать миллионерами через год-два. Каждый четвертый (25%) — через 3-5 лет, каждый пятый (22%) — через полтора-два года, почти столько же (20%) — через 2-3 года, каждый восьмой (12%) — через 10 лет или более. Лишь 5% ожидают свой миллион через полгода или раньше.

Отвечая на вопрос, как они планируют распорядиться этими деньгами, россияне чаще всего говорили об открытии бизнеса (16%), первоначальном взносе на ипотеку (13%), покупке автомобиля (10%), оплате образования (10%), зарубежном путешествии (9%) и выплате кредитов (6%). 14% респондентов свои миллионы тратить не будут, а вложат их в ценные бумаги и /или финансовые инструменты. Столько же собираются держать их «под подушкой», а каждый восьмой (13%) положит на счет в банке.

Ради миллионов россияне готовы весьма на многое. Например, начать откладывать деньги (17%), совмещать несколько работ (12%), поставить работу в приоритет и уделять ей больше времени (11%), инвестировать в ценные бумаги (10%), начать искать клад (10%), пытаться искать работу за рубежом (8%), начать играть в лотереи, азартные игры, делать ставки на спорт и т.д. (5%).

В целом самый простой способ разбогатеть, по мнению респондентов, — начать откладывать деньги (18%), совмещать несколько работ (16%), инвестировать в ценные бумаги (15%), найти клад (13%), получить наследство (13%), вступить в брак с богатым человеком (11%), выиграть в лотерею (11%), работать 24/7 (11%).

Чтобы накопить 1 млн руб., каждому четвертому респонденту было бы комфортно ежемесячно откладывать сумму до 10 тыс. руб., каждому пятому — свыше 50 тыс. руб., стольким же — 10-15 тыс. руб., 18% — 20-30 тыс. руб. и 13% — 30-50 тыс. руб.

"Судя по результатам опроса, большинство респондентов верит в то, что, откладывая часть своих доходов и формируя накопления, в итоге можно приблизиться к реализации своей мечты. Больше 50% опрошенных заявили, что готовы откладывать 200 тысяч рублей в год и больше. Это значит, что за 5 лет они смогут скопить миллион рублей. Безусловно, это также ставит перед рынком страхования жизни ответственную задачу – предоставить людям эффективные и прозрачные инструменты для накоплений. Понятные, защищенные инвестиции смогут ускорить процесс накопления либо позволят сделать это с меньшими затратами", — говорит Борис Борзунов, руководитель управления инвестиционного страхования СК "Росгосстрах Жизнь".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Опрос
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph