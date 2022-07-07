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Бизнес

Первое заседание Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей прошло в Нижегородской области

08 июля 2022 16:19  [21] Бизнес

Фото: Елена Галкина, АПЗ

Первое заседание Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей "Развитие" под председательством генерального директора АО "АПЗ" Андрея Капустина, выбранного на пост руководителя ААПП в марте этого года, прошло 30 июня на базе Арзамасского техникума строительства и предпринимательства.

Началось заседание с приема в Ассоциацию Арзамасского машиностроительного завода. Также были вручены благодарственные письма руководителям организаций и предприятий, которые участвовали в оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса. В числе награжденных – АО "АПЗ".

"Очень приятно, что наша Ассоциация активно включилась в отправку гуманитарной помощи. Большое спасибо тем, кто принял в этой акции участие, как лично, так и от организаций. Что касается сегодняшней ситуации, то многие предприятия уже оценили, что такое работа в условиях санкций. АПЗ тоже попал в санкционный список. Но опыт наших коллег, которые находятся под санкциями долгое время, показывает, что все решаемо", - сказал Андрей Капустин.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков рассказал о социально-экономическом развитии города в 2022 году, реализованных проектах и ближайших перспективах развития. Ключевых тем несколько – благоустройство, реконструкция исторического центра, ремонт дорог, строительство новых школ и другие. Хорошие показатели достигнуты в сфере коммунального хозяйства – в городе полностью заменили 50 источников теплоснабжения.

Затронул мэр вопрос увеличения заработной платы в сфере спорта, а также развития системы наставничества над трудными подростками. К работе с такими ребятами он предложил подключить организации и предприятия, а желающим взять на поруки несовершеннолетнего – пройти курсы по наставничеству.

Председатель ААПП Андрей Капустин поддержал идею и отметил, что она давно озвучивалась в коллективе "АПЗ". "Мы обязательно откликнемся на просьбу и возьмем пару семей с трудными подростками. Эту задачу поручим нашему Молодежному совету, который активно работает по многим направлениям", - добавил он.

Александр Щелоков также рассказал и об успешной реализации городского проекта "Арзамасский трактирщик»" и высказал пожелание возвращения фестиваля "Арзамасский гусь", который в этом году не проводился по ряду объективных причин"

Андрей Капустин прокомментировал, что "Арзамасский гусь" обязательно вернется. Сейчас готовится инвестпроект реконструкции профилактория "Морозовский": планируется превратить его в парк-отель, который станет эксклюзивным для всего юга области.

Благоприятно на развитии профилактория скажется и грядущий ремонт дороги до Морозовки, о чем заявил глава города. Подрядчик для строительства двухполосной дороги будет определен в этом году.

Социально-экономические показатели развития Арзамаса за 1 квартал 2022 года озвучил директор департамента экономического развития администрации города Алексей Смирнов.

Общий объем отгрузки товаров, работ и услуг составил свыше 12 млрд рублей, что на 14,9% больше, чем в 1 квартале 2021 года. Наш город по этому показателю занимает 6 место по области среди 52 муниципальных районов, муниципальных и городских округов. Крупными и средними промышленными предприятиями отгружено продукции на сумму более 10 млрд рублей, что на 11,6% больше уровня 1 квартала прошлого года. Увеличение отгрузки произошло на 7 предприятиях Арзамаса, в том числе на АПЗ – на 8,4%.

Об инвестиционном потенциале региона и деятельности АО "Корпорация развития Нижегородской области" рассказал заместитель генерального директора по сопровождению инвестпроектов Владимир Кучиев.

Представитель ГУФСИН России по Нижегородской области подполковник Алексей Володин проинформировал о создании исправительного центра для осужденных к принудительным работам на базе Арзамасской ВК и возможности их трудоустройства в организациях и на предприятиях города. Эта тема заинтересовала многих членов Ассоциации, поэтому решили пригласить представителя ГУФСИН на следующее заседание, где будет доложено о степени реализации проекта.

Также члены Ассоциации одобрили оказание благотворительной помощи. Средства будут направлены Арзамасскому приборостроительному колледжу имени П.И. Пландина на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения для проведения демонстрационных экзаменов, на участие команды КВН "ТАДАМ" в 1/4 финала Первой лиги КВН и на проведение городского турнира по хоккею.

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Теги:
АПЗ Арзамасский район Промышленность
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