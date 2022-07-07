Игорь Комаров: "Столетиями Курбан-байрам формирует уважение к мусульманским традициям"

Игорь Комаров
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с праздником Курбан-байрам.
"Курбан-байрам - один из самых почитаемых праздников в мусульманской культуре, который принято отмечать с самыми близкими и родными людьми. В этот день верующие щедро поддерживают тех, кто нуждается в помощи, и вспоминают всех усопших.
Столетиями Курбан-байрам формирует уважение к мусульманским традициям, способствует взаимопониманию, толерантности, укреплению межнационального мира и добрососедства во всех регионах нашего Приволжского округа.
Уверен, что дружба и согласие между представителями всех конфессий будет и впредь надежной опорой единства и развития нашей страны.
Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в добрых делах!", - говорится в поздравительной речи Игоря Комарова.
СПРАВКА:
Курбан-Байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.
В России праздник Курбан-Байрам в 2022 году выпадает на 9 июля.
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