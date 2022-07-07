Игорь Комаров: "Столетиями Курбан-байрам формирует уважение к мусульманским традициям" Общество

Игорь Комаров

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с праздником Курбан-байрам.

"Курбан-байрам - один из самых почитаемых праздников в мусульманской культуре, который принято отмечать с самыми близкими и родными людьми. В этот день верующие щедро поддерживают тех, кто нуждается в помощи, и вспоминают всех усопших.

Столетиями Курбан-байрам формирует уважение к мусульманским традициям, способствует взаимопониманию, толерантности, укреплению межнационального мира и добрососедства во всех регионах нашего Приволжского округа.

Уверен, что дружба и согласие между представителями всех конфессий будет и впредь надежной опорой единства и развития нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в добрых делах!", - говорится в поздравительной речи Игоря Комарова.

СПРАВКА:

Курбан-Байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.

В России праздник Курбан-Байрам в 2022 году выпадает на 9 июля.