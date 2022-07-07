Евгений Люлин: "В Нижегородской области очень хорошие перспективы для развития сельского туризма" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Первый кустовой форум Молодежных палат Нижегородской области состоялся 8 июля в р.п. Ковернино. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Нижегородской обласи.

Согласно информации, в его работе приняли участие председатель регионального парламента Евгений Люлин, депутаты регионального парламента, представители Молодежного парламента, Молодежных палат муниципальных районов и округов, руководители и Совет депутатов Ковернинского муниципального округа.

"В настоящее время сельский туризм как самостоятельное направление практически отсутствует. В ближайшем будущем нам предстоит сформировать новую отрасль, обеспечить ее поддержку. Это создаст дополнительные рабочие места, увеличит приток в бюджеты муниципальных образований. Предпосылки для успешного развития программы в Нижегородской области есть, перспективы очень хорошие – у нас в каждом районе есть что показать и о чем рассказать! Возможно, не все знают, но Ковернино сто лет тому назад было городом, здесь работала своя электростанция. Уверен, что ребята из Молодежных палат готовы разрабатывать свои варианты для организации досуга как местной молодежи, так и туристов. Необходимо, чтобы как можно больше людей приезжали и узнавали нашу глубинку, ее историю и традиции. Нужна активность на существующих объектах и новые достопримечательности", - отметил Евгений Люлин.

Участники форума отметили, что туризм в каждом из районов занимает особое место, находясь в ведении разных структурных подразделений: в отделе при поддержке малого бизнеса и инвестициям, в отделах культуры, экологии, природопользования и туризма, при районных центрах народных промыслов и ремесел, туристско-информационные центры.

Кроме того, была отмечена необходимость активного участия районов в федеральных программах, направленных на развитие и поддержку туризма в сельской местности, четкого планирования и аккумулирования разных источников финансирования, в том числе путём привлечения инвесторов и местного предпринимательского сообщества. Также было предложено создать платформу для освещения туристического потенциала районов Нижегородской области.