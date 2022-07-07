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Бизнес

ОМК направит более 25 млн рублей на дополнительную поддержку семей сотрудников предприятий

11 июля 2022 15:10  [26] Бизнес

ОМК направит более 25 млн рублей на дополнительную поддержку семей сотрудников предприятий, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что Объединенная металлургическая компания (ОМК) продолжает расширять меры соцподдержки трудовых коллективов, и окажет дополнительную поддержку семьям сотрудников. Адресную помощь компании получат особо уязвимые категории: многодетные семьи, одинокие родители, а также воспитывающие детей с инвалидностью. На реализацию программы ОМК направит более 25 млн рублей.

Свыше 3000 сотрудников компании, в том числе работающих на выксунском заводе ОМК (Нижегородская область), в течение месяца получат подарочные карты номиналом 3000 рублей на каждого ребенка в семье и 4000 рублей – на каждого ребенка с инвалидностью. Сотрудникам необходимо только заполнить заявление и передать пакет подтверждающих документов. Сертификаты можно использовать в более чем 20 популярных сетевых и онлайн-магазинах, доступных в регионах присутствия компании. На карты можно приобретать товары для школы, книги, одежду, спортивный инвентарь и продукты питания.

"Главная ценность ОМК – это наши сотрудники и их благополучие. В этом году мы реализуем беспрецедентные меры поддержки трудовых коллективов: повысили заработную плату персоналу всех своих предприятий, расширили действие программ дополнительного медицинского страхования на всех сотрудников для обеспечения их качественной медицинской помощью, скорректировали подходы и проиндексировали размер дотации на питание. Новая акция поможет поддержать наиболее уязвимые категории граждан на фоне нестабильной экономической ситуации", – отметила директор по управлению персоналом ОМК Светлана Николашина.

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Теги:
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