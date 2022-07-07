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Пункты весогабаритного контроля начнут работать в штатном режиме в Сергаче и Шатках уже с 15 июля

11 июля 2022 16:24  [74] Общество

Автоматические пункты весогабаритного контроля начнут работать в штатном режиме в Сергаче и Шатках Нижегородской области уже с 15 июля, сообщает в ГКУ Нижегородской области "Центр развития транспортных систем".

Собеседник агентства пояснил, что данные пункты были открыты в 2016 году, в этом году там проведен ремонт, заменили весоизмерительные датчики и провели калибровку корректности измерений.

В настоящее время идет восстановление работоспособности пункта весогабаритного контроля в Балахне.

Напомним, что приоритетная задача автоматического весогабаритного контроля – предотвращение ущерба дорожному полотну, который наносят большегрузы.

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Теги:
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