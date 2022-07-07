Большинство жителей выступает за снос ветхих зданий в Нижнем Новогороде Общество

Фото: НИИ проблем социального управления

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Научно-исследовательский Институт проблем социального управления в начале июля провёл на территории областного центра соцопрос на тему "Горожане о сохранении объектов культурного наследия и старых зданий в Нижнем Новгороде".

Прямо на улицах города у людей спрашивали об их отношении к исторической застройке. Всего было опрошено 1152 человека разных возрастов во всех районах города.

По результатам исследования стало очевидным, что подавляющее большинство нижегородцев считает приоритетным развитие инфраструктуры в историческом центре города. В частности, 33% опрошенных готовы смириться даже со сносом ветхих исторических зданий во благо развития города.

Ещё 42,5% горожан считает, что снос возможен только в том случае, если нет никакой возможности сохранить ОКН. Старый облик города в приоритете держат только 14,6% респондентов - так отвечали преимущественно пожилые нижегородцы (26,7% опрошенных в категории старше 55 лет).

А вот всё старое, ветхое и не представляющее никакой ценности нужно безжалостно сносить - так считают 54,7% опрошенных.

При этом, о необходимости сохранять и реставрировать любые старые постройки предлагает 29,7% горожан. 39,2% опрошенных поддерживает уже существующую практику городских властей по "поквартальному" сохранению исторического облика центральной исторической части города.

В совокупности 31,1% жителей областного центра полагают, что сохранять нужно только те объекты, которые не мешают развитию города и признаны историческими ценностями.

На вопрос: "Нужно ли восстанавливать полностью утраченные исторические деревянные постройки" около 80% участников исследования ответили, что так нужно поступать по отношению к зданиям, представляющим историческую и архитектурную ценность.

Также большинство нижегородцев - более 70% - уверены, что отреставрированные старые здания и прилегающие к ним благоустроенные территории станут точками притяжения туристов, а также местами для проведения досуга горожан.