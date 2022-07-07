Нижегородский филиал "Т Плюс" реконструирует магистральные теплосети в Кстово Общество

Фото: Т Плюс

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" реконструируют три участка магистральных тепловых сетей в Кстово общей протяженностью 1,7 км в однотрубном исчислении. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Самый крупный из этих объектов – участок тепловой магистрали с диаметром трубопровода 600 мм длиной 1,1 км от насосно-перекачивающей станции до ТУ "Нагорный" на въезде в город со стороны Новогорьковской ТЭЦ, его длина составляет 1,1 км. Одновременно идет перекладка магистральных теплотрасс на площади Мира и улице 40 лет Октября в центре города.

Для замены компания использует современные предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по временной схеме. Завершить работы на каждом из участков планируется до конца августа. Общая стоимость проектов составляет 99,2 млн рублей.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. КТС также планируют заменить в Кстово 1,8 км трубопроводов квартальных тепловых сетей.

"Замена выработавших ресурс участков тепловых сетей позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей предстоящей зимой и в последующие отопительные сезоны", – отметил технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.