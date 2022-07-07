Союз многодетных семей "Мы вместе" открылся в Верхних Печерах Нижнего Новгорода Общество

Союз многодетных семей "Мы вместе" открылся в Верхних Печерах Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородский области.

В сообщении говорится, что в торжественном открытии центра принял участие депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода проживает более 1000 многодетных семей. Большинство из них активно участвуют в жизни района: выходят на субботники, участвуют в городских акциях и мероприятиях. С 2014 года актив объединился в Союз многодетных семей "Мы вместе". Сегодня в него входит больше 200 семей из Верхних Печер.

Представители Союза многодетных семей "Мы вместе" на одном из приемов обратились к депутату Законодательного собрания Нижегородской области Андрею Тарасову с просьбой оказать содействие в подборе помещения для своей организации. Депутат помог решить вопрос о передаче в безвозмездное пользование помещения на улице Нижне-Печерская в д.4 площадью 59 кв. м. Совместно с домоуправляющей компанией Нижегородского района был проведен ремонт, установлены новые двери, сантехника, приобретена офисная мебель. Для удобства и безопасности посетителей на входе в помещение союза установлены перила.

В отремонтированном помещении будет работать детская игровая комната и комната для "банка вещей", где многодетные семьи смогут обмениваться и принимать вещи в дар от нижегородцев.

"Сегодня сбылась наша общая мечта – мы официально открыли офис союза многодетных семей "Мы вместе" в Верхних Печерах. Много активных семей с детьми, у них есть интересные семейные практики. Было бы неправильно лишать их возможности общаться, созидать, творить. Рядом находится еще несколько общественных организаций, в их числе объединение семей слабовидящих детей, совет общественного самоуправления. Здесь всегда будет детский смех, помощь и поддержка. Сегодня на открытии я видел, сколько радости в глазах родителей и детей! Уверен, что Союз многодетных семей Верхних Печер вдохнет яркую и содержательную жизнь в новое помещение. Именно через такие многодетные семьи мы строим наше государство", - подчеркнул Андрей Тарасов.

Председатель союза многодетных семей "Мы вместе" Светлана Локоткова выразила благодарность депутату Законодательного собрания за оказанную помощь, отметив, что Андрей Тарасов человек слова: если пообещал, то обязательно выполнит.

"Сейчас много говорится о государственной поддержке семей, а многодетные семьи нуждаются в особом внимании. Очень приятно, когда оказывают реальную помощь. Сегодня для нас очень важный день – открылось место, куда можно прийти вместе с детьми, получить поддержку. Наконец-то, наша мечта сбылась!" - сказала многодетная мама, представитель НООО "Сияние" Светлана Рашванд.