Более 1 млн рублей собрали участники благотворительного вечера кинофестиваля "Горький fest" Общество

Фото: организаторы мероприятия, архив

Более 1 млн рублей собрали участники благотворительного вечера кинофестиваля "Горький fest". Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, 12 июля на благотворительном вечере в пользу фонда Константина Хабенского было собрано 1 167 000 рублей.

Каждый год во время фестиваля организуется такой вечер, все средства от которого направляются в фонд Константина Хабенского, сущствующий с апреля 2008 года. Он помогает детям и молодым людям с опухолями мозга вовремя получать всю необходимую помощь и вернуться к полноценной жизни.

В этом году на ужине собрались Алексей Чадов, Виктория Агалакова, Ирина Безрукова, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Анар Халилов, Анна Чурина и Валентина Ляпина. Вечер провёл актёр Никита Тарасов.

В качестве подарков за помощь участникам ужина были представлены следующие лоты: сувенирный набор участника фестиваля, эксклюзивная футболка Ирины Безруковой с проекта "Последний герой", секрет фокуса и мяч от актёра Олега Гааса, два пригласительных билета на шоу Ильи Авербуха в честь 200-летия Нижегородской ярмарки , хрустальный бокал со съёмок последнего фильма Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви", два пригласительных в МХТ им.Чехова от Константина Хабенского, приглашение стать героем в новом сценарии Андрея Золотарева, эксклюзивное право участия в церемонии закрытия VI фестиваля нового российского кино "Горький fest", роль в фильме режиссера Анны Меликян и футболка от Александра Петрова.

Напомним, что шестой кинофестиваль "Горький fest" проходит в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля.